Muere un ciclista en Xermade tras ser atropellado por una furgoneta que adelantaba a un camión
XERMADE
La víctima tenía unos 65 años y era natural de Vilalba. El siniestro se produjo en una recta de la LU-861, en la parroquia de Candamil. Es la quinta víctima mortal en este pequeño municipio este año05 sep 2025 . Actualizado a las 13:27 h.
Un ciclista ha muerto atropellado este viernes en una carretera comarcal del municipio de Xermade (Lugo). El siniestro ocurrió a las 11.20 horas en la LU-861, que conecta Vilalba y As Pontes. Concretamente, en el punto kilométrico 9, a su paso por el lugar de Burgás.
El fallecido, M. G. F., era natural de Vilalba y tenía unos 65 años. Estaba recién jubilado. Se trataba de un gran aficionado al ciclismo y solía salir a hacer rutas por carretera. Este viernes, acompañado por otro hombre, sufrió este accidente mortal.
? #AXEGAInforma dun ciclista que faleceu tras sufrir un atropelo en Xermade.— 112 Galicia (@112Galicia) September 5, 2025
? LU-861, quilómetro 9, parroquia de Candamil.
?? O #112Galicia tivo constancia do suceso arredor das 11:20 horas.
? Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Garda Civil de Tráfico e AVPC de Xermade. pic.twitter.com/nn6gVDvSpb
Varios testigos aseguran que ambos circulaban por el margen derecho de la vía, en dirección As Pontes, cuando se cruzaron con un camión en sentido opuesto. Una furgoneta comenzó a adelantar al tráiler y, por motivos que se están investigando, la víctima cayó de la bicicleta y fue arrollada por la furgoneta mientras esta realizaba la maniobra de adelantamiento, impactando de frente con el ciclista.
Su compañero salió ileso del accidente. De inmediato, se alertó al 112-Galicia, que envió al lugar a una ambulancia del 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a efectivos de Protección Civil de Xermade. Nada se pudo hacer por salvarle la vida a la víctima.
Se trata de la quinta víctima mortal este año en el municipio de Xermade. Los otros cuatro murieron en siniestros en la LU-540, mientras que este último pereció en la LU-861. En enero, un matrimonio de veterinarios falleció tras salirse de la vía durante una fuerte granizada. En julio, otro joven de 27 años murió tras caer en una pista y empotrarse contra un árbol. Por último, una vilalbesa de 23 años perdió la vida tras chocar también contra un tráiler.