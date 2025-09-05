Muere un ciclista en Xermade tras ser atropellado por una furgoneta que adelantaba a un camión

El accidente se produjo a las 11.20 horas de este viernes cedida

Un ciclista ha muerto atropellado este viernes en una carretera comarcal del municipio de Xermade (Lugo). El siniestro ocurrió a las 11.20 horas en la LU-861, que conecta Vilalba y As Pontes. Concretamente, en el punto kilométrico 9, a su paso por el lugar de Burgás.

El fallecido, M. G. F., era natural de Vilalba y tenía unos 65 años. Estaba recién jubilado. Se trataba de un gran aficionado al ciclismo y solía salir a hacer rutas por carretera. Este viernes, acompañado por otro hombre, sufrió este accidente mortal.

? #AXEGAInforma dun ciclista que faleceu tras sufrir un atropelo en Xermade.



? LU-861, quilómetro 9, parroquia de Candamil.



?? O #112Galicia tivo constancia do suceso arredor das 11:20 horas.



? Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Garda Civil de Tráfico e AVPC de Xermade. pic.twitter.com/nn6gVDvSpb — 112 Galicia (@112Galicia) September 5, 2025

Varios testigos aseguran que ambos circulaban por el margen derecho de la vía, en dirección As Pontes, cuando se cruzaron con un camión en sentido opuesto. Una furgoneta comenzó a adelantar al tráiler y, por motivos que se están investigando, la víctima cayó de la bicicleta y fue arrollada por la furgoneta mientras esta realizaba la maniobra de adelantamiento, impactando de frente con el ciclista.

Su compañero salió ileso del accidente. De inmediato, se alertó al 112-Galicia, que envió al lugar a una ambulancia del 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a efectivos de Protección Civil de Xermade. Nada se pudo hacer por salvarle la vida a la víctima.

Se trata de la quinta víctima mortal este año en el municipio de Xermade. Los otros cuatro murieron en siniestros en la LU-540, mientras que este último pereció en la LU-861. En enero, un matrimonio de veterinarios falleció tras salirse de la vía durante una fuerte granizada. En julio, otro joven de 27 años murió tras caer en una pista y empotrarse contra un árbol. Por último, una vilalbesa de 23 años perdió la vida tras chocar también contra un tráiler.