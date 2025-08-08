Muere una joven de 23 años tras chocar contra un camión en Xermade

El siniestro sucedió en el punto kilométrico 37 de la LU-540, en Roupar cedida

Una joven de 23 años ha muerto este viernes en un accidente de circulación ocurrido en el municipio lucense de Xermade. La víctima, natural de Vilalba y cuyas iniciales eran P. S. P., chocó frontalmente contra un camión cuando conducía por la LU-540, a su paso por la parroquia de Roupar.

El siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 37, en una curva no muy pronunciada. El tráiler, que transportaba productos congelados, trató de esquivarla, pero le fue imposible. La joven circulaba en sentido Cabreiros, mientras que el vehículo articulado subía hacia Viveiro. Un testigo afirma que el turismo invadió el carril contrario.

El camión no pudo esquivar al turismo

El accidente dejó una gran marca de frenado en la vía. Los equipos de emergencias acudieron al lugar tras el aviso del 112, ya que era necesaria la excarcelación del cuerpo de la joven. Hasta allí fueron los bomberos del parque de Vilalba, efectivos del 061 y de Protección Civil y de la Guardia Civil de Tráfico.

Se trata de la cuarta víctima mortal de la LU-540 a su paso por Xermade en lo que llevamos de año. En enero, un matrimonio de veterinarios falleció tras salirse de la vía durante una fuerte granizada. Y, hace unas semanas, otro joven de 27 años murió tras caer en una pista y empotrarse contra un árbol.

Noticia en proceso de ampliación