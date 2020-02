Abanca, Afundación y el Concello vilalbés firman un convenio

Fillos do océano

La Voz de Galicia X.M.P.

VILALBA / LA VOZ 19/02/2020 20:36 h

Abanca, Afundación y el Concello de Vilalba firmaron este miércoles un convenio de colaboración con fines culturales. La consecuencia más inmediata de ese acuerdo será la llegada de la exposición «Fillos do océano», del fotógrafo Javier Teniente, a la capital chairega. La Casa da Cultura acogerá en imágenes del 12 de marzo al 7 de abril, y la exposición podrá visitarse de once de la mañana a una de la tarde y de cinco y media de la tarde a nueve de la noche de lunes a viernes, así como de once de la mañana a una de la tarde los sábados.

La exposición se centra en la práctica de la pesca artesanal en distintos lugares del mundo: Galicia y Noruega, Senegal y Brasil, Panamá y Vietnam son algunos de los territorios presentes en la exposición, que forma parte de la iniciativa denominada Corriente cultural. Con ese proyecto se recalca la importancia del arte como vía para el conocimiento y el desarrollo. La exposición, por otro, lado, no solo muestra prácticas tradicionales, sino que también alerta sobre el estado de mares y de océanos.

La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro; el coordinador de negocio institucional de Abanca en Lugo, Óscar Rodríguez; el director de la oficina de la entidad en Vilalba, Manuel Maseda, y la coordinadora institucional de Afundación para Ourense y Lugo, Beatriz Fernández-Anguiano, firmaron el convenio ayer.