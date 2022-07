«Os veciños din que a situación alí é terrible, só piden axuda»

Los vecinos de O Courel pasan la noche fuera de sus casas Ainhoa García

«Os veciños din que a situación alí é terrible, só piden axuda. Están intranquilos polas súas casas, aínda que o bo é que non houbo que lamentar danos persoais», comenta Antonio Locay, residente en Seoane do Courel y amigo de varios de los afectados. El insiste en que «esta situación vólvese incontrolable cando ven un tempo así. Falta prevención. O problema é que se multiplicaron os galardóns e os premios de zonas naturais no Courel e descenderon os efectivos contraincendios. Só hai dez efectivos e a categoría de reserva natural desta zona corresponderíase máis ben con cen efectivos».

Locay fue al pabellón a visitar a un amigo cercano, un octogenario que ha perdido su casa de O Courel. «É uha persoa maior sen fillos. Está conmocionado desde que hoxe pola mañá lle dixeron que perdera a súa casa. Ademais, tiña un museo moi curioso no que gardaba apeiros de labranza, da historia de Galicia e de oficios tradicionais. Ardeu todo. El está ben físicamente, pero moi apenado pola perda», comentó su amigo.