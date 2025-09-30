El PP sitúa en Sarria la plaza principal para intentar hacerse con la Diputación de Lugo
LUGO / LA VOZ
SARRIA · Exclusivo suscriptores
Los populares pactaron con los independientes de Camiña Sarria la disolución de la agrupación en las próximas elecciones30 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El Partido Popular y la formación independiente Camiña Sarria firmaron este sábado en el municipio lucense (13.459 habitantes) un acuerdo de calado que contempla una quincena de inversiones «estratégicas» para este Concello, el quinto más