El PP sitúa en Sarria la plaza principal para intentar hacerse con la Diputación de Lugo

Paula Álvarez García
p. álvarez LUGO / LA VOZ

SARRIA · Exclusivo suscriptores

Imagen del acuerdo firmado entre el PP y Camiña Sarria el pasado sábado
Los populares pactaron con los independientes de Camiña Sarria la disolución de la agrupación en las próximas elecciones

30 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Partido Popular y la formación independiente Camiña Sarria firmaron este sábado en el municipio lucense (13.459 habitantes) un acuerdo de calado que contempla una quincena de inversiones «estratégicas» para este Concello, el quinto más

