El conductor bebido que causó el accidente en el que murió un amigo suyo en Pol se enfrentará a cinco años de cárcel

El accidente ocurrió en Pol en el 2023
Las partes no alcanzaron un acuerdo en la audiencia preliminar de este jueves y se ha fijado fecha de juicio para el mes de junio

19 feb 2026 . Actualizado a las 16:20 h.

El conductor que manejaba su coche bajo los efectos del alcohol y causó un accidente en el que murió su copiloto y amigo el 9 de octubre del 2023 se enfrentará a hasta cinco años

