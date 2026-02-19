El conductor bebido que causó el accidente en el que murió un amigo suyo en Pol se enfrentará a cinco años de cárcel
LUGO / LA VOZ
POL · Exclusivo suscriptores
Las partes no alcanzaron un acuerdo en la audiencia preliminar de este jueves y se ha fijado fecha de juicio para el mes de junio19 feb 2026 . Actualizado a las 16:20 h.
El conductor que manejaba su coche bajo los efectos del alcohol y causó un accidente en el que murió su copiloto y amigo el 9 de octubre del 2023 se enfrentará a hasta cinco años