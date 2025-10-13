La última vecina de una aldea de la montaña lucense: «Recordo vivir sen luz e auga, pero fame non pasamos nunca»
NAVIA DE SUARNA / LA VOZ
NAVIA DE SUARNA
Balbina Eiros tiene 93 años y es la última habitante de una aldea de Navia de Suarna que llegó a tener más de 50 vecinos. «A xente nova marcha e volve mentres a casa esté aberta», dice la mujer14 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En las montañas de Navia de Suarna hay luz, hay vida, gracias a Balbina Eiros. Con 93 años, es la última vecina de una aldea que llegó a tener más de 50 vecinos. Hace apenas un