Vecinos de Camino Real de Lugo retienen al ladrón de un vehículo

28/09/2020 11:27 h

Sobre la 1.00 horas del domingo una patrulla del Grupo Operativo Nocturno da Policía Local de Lugo es comisionada por la Sala del 092 para que acuda a la Rúa Camiño Real ya que al parecer unas personas tienen retenido al autor de un robo en un vehículo.

Según informan desde la Policía Local de Lugo «os policías observan que dúas persoas teñen retido a un terceiro, manifestando que observaran a esta persoa no interior dun vehículo, propiedade dun deles e ao decatarse da presenza destas persoas tenta fuxir do lugar, logrando retelo ata a chegada da patrulla policial».

La propietaria del vehículo manifiesta a los agentes que el vehículo estaba estacionado y que el portón del coche estaba sin cerrar, por lo que debió introducirse a través de el, sin que notase la falta de ninguna de sus pertenencias.

«Ademais a propietaria denuncia uns danos na parte dereita do vehículo que antes non tiña e que presumiblemente o autor é a persoa que retiveran. Os axentes fanse cargo desta persoa, procedendo á súa identificación observando que presenta signos evidentes de acharse baixo os efectos do alcol, negándose a dicir nada sobre estes feitos, instruíndose dilixencias para o Xulgado de Garda»

Auxilio a un perro herido

Por otra parte, en la tarde del domingo una patrulla de la Unidade Territorial de Policía de Barrio detecta en una cuneta de la parroquia de Beizo a un perro herido. Los agentes observan que el animal tiene lesionada una pata trasera y presenta heridas en la barriga, por lo que lo trasladan al Hospital veterinario Rof Codina para su atención facultativa, careciendo de microchip.