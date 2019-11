El Concello de Lugo aparta a la jefa del servicio de Personal por una gestión «descabellada, aleatoria e injustificada»

0

La Voz de Galicia Lorena García Calvo

Lugo / La Voz 13/11/2019 14:24 h

El Concello de Lugo ha aprobado en junta de gobierno remover de su puesto a la jefa del servicio de Personal. La removación consiste en separarla de su puesto de trabajo y sería el paso previo a un cese, si las posibles alegaciones o justificaciones que presente la interesada no prosperan.

Fue la edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, la que explicó la decisión, sustentada en varios informes emitidos por Intervención, por el Secretario municipal y por el órgano asesor en los que se concluye que «a xestión en materia de persoal foi inexistente, ou, aínda peor, desenvolta de xeito descabelado, aleatorio e as máis das veces inxustificado», recoge el documento.

Explicó Alvarellos que fue un caso concreto de mala praxis el que hizo saltar las alarmas. No se pudo constatar que los informes presentados por la jefatura se ajustasen a la legalidad, creando además incertezas jurídicas que, según la concejala, «podían situar ao Concello ante feitos de difícil reespota e que puideran causarlle prexuízo».

A raíz de ese caso, el Concello demandó más información para comprobar si existían otras situaciones similares, y las ocnclusiones de Intervención, el Secretario y el órgano asesor fueron claras. Se constataban «cambios frecuentes de criterios inxustificados, informes inconclusos e, ou, confusos e expedientes dos que non se ten constancia da súa remisión a fiscalización». También se formulaban propuestas sin tener en cuenta los informes de asesoramiento jurídico o, directamente, sin pedirlos.

Para Alvarellos, la situación se agrava además porque «xa que os informes de Intervención nos indican que este xeito de actuar produciu a omisión da obrigada función interventora e sen que a Intervención tivera posibilidade de emitir xuízo ningún, nin con anterioridade, como legalmente procedería, nin posteriormente, ao non advertirse dun xeito explícito de tales extremos nin nos informes mensuais de nóminas nin, no seu caso, nos correspondentes expedientes orzamentarios».

La situación, expuso la concejala de Gobernanza, es que la jefa de personal actuó justo de forma contraria a lo que se supone que debe hacer, que es dar seguridad jurídica a la hora de adoptar decisiones. Entre las actuaciones que no se ajustan a la norma están el uso de la adescrición provisional de una forma poco adecuada. Hay puestos desempeñados por personal del que no consta la acreditación de que superasen procesos selectivos, etc... Toda esta situación está muy vinculada con el informe que detectó hace algunas semanas el caos laboral existente en el Concello.

La jefa de servicio del Concello lucense, que lleva en el puesto desde el año 1997, dispondrá ahora de diez días para presentar alegaciones o justificantes. Luego se le asignará un puesto provisional en el que, durante tres meses, recibirá todas sus retribuciones. Paula Alvarellos quiso dejar claro que el proceso está siendo absolutamente garantista y que se continúa investigando al tiempo que el concello elabora una Relación de puestos de trabajo que aspira a regular la situación en el Ayuntamiento.

Al ser preguntada por si la situación podría ser motivo de delito, Alvarellos explicó que a estas alturas no advierte nada que pueda ser constitutivo de delito, pero «estamos en plena investigación» y que si, más adelante, se detectasen delitos, se tomarían las oportunas medidas.