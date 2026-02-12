Un joven de 23 años de Monterroso, investigado por matar con una escopeta a dos perros que atacaron a sus ovejas

Imagen de la Guardia Civil de Lugo ALBERTO LÓPEZ

La Guardia Civil investiga a un vecino de Monterroso (Lugo), de 23 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Según la Benemérita, el lucense acribilló con una escopeta a dos perros que, al parecer, habían atacado previamente a sus ovejas. Los canes acabaron con la vida de dos animales del rebaño e hirieron a otras once. El hombre, como venganza, disparó hasta la muerte a los perros.

Según informó el Instituto Armado, los hechos se produjeron el pasado fin de semana en la parroquia de Sieteiglesias, cuando los cánidos irrumpieron en la explotación ganadera propiedad del investigado, causando la muerte de dos ovejas y provocando heridas de gravedad a otras once cabezas de ganado.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Guardia Civil «inició las gestiones para el esclarecimiento de los hechos», lo que derivó en la investigación del joven como presunto autor de un delito de maltrato de animales domésticos. Las actuaciones se centran en determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el abatimiento de los animales. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción competente, que será el encargado de continuar con el procedimiento judicial.

El Concello actuó para trasladar y gestionar los cadáveres de los perros, además de realizar los trámites necesarios con su dueño.