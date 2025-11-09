Un conductor que circulaba en sentido contrario en la A-6 chocó contra un microbús en Guitiriz

El accidente ocurrió cerca del acceso al casco urbano de Guitiriz CEDIDA

Un conductor que circulaba en sentido contrario por la autovía del Noroeste (A-6) chocó contra un microbús en Guitiriz en la madrugada de este domingo. El accidente de tráfico ocurrió minutos antes de la una de la mañana, cerca del acceso de la autovía al casco urbano de la villa termal. El vehículo avanzaba en sentido Lugo y colisionó contra un microbús que se dirigía a Vigo con alrededor de una veintena de viajeros tras haber salido de Mondoñedo.

El coche sufrió graves desperfectos al colisionar contra el microbús

Parece que el conductor se había incorporado a la autovía en el acceso al casco urbano guitiricense, situado a la altura del kilómetro 534 y cercano al lugar del accidente. El chófer del microbús esquivó parte del impacto con la maniobra que realizó. pero pese a ello algunos de los viajeros fueron trasladados al HULA para una revisión. También el conductor del coche, que viajaba solo, fue llevado al citado hospital, en donde seguía ingresado en la mañana de este domingo.

El coche impactó contra el microbús en la parte derecha de este. Según informaciones facilitadas, el conductor del microbús cambió de carril al ver que el turismo se acercaba circulando en sentido contrario, aunque aun así se produjo una colisión que dañó el vehículo en la parte cercana a la puerta de entrada de los viajeros. Tras el impacto el turismo se fue a cerca del arcén, completando casi un giro de casi 360 grados hasta quedar casi con la parte delantera en sentido A Coruña.

El accidente motivó un amplio despliegue en el que intervinieron personal de Protección Civil de Guitiriz y del GES de Curtis y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Los usuarios del microbús que no fueron trasladados al hospital permanecieron en el lugar varias horas, hasta que otro microbús se acercó a recogerlos.