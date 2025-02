Expulsan a dos refugiados del centro de acogida de Monterroso: «Los dejaron tirados bajo el diluvio y un vecino les dejó un local para dormir»

Con una sudadera gris Son, el refugiado que lideró las protestas y que ahora expulsaron del centro Óscar Cela

El conflicto entre refugiados y personal del centro de acogida de Monterroso no ha finalizado, aunque desde la organización insistían estos días en que «todo volvió a la normalidad». El inmigrante que lideró las protestas, conocido como Son, se marchó este lunes por la mañana a sus clases de formación con un compañero y cuando ambos regresaron el personal les indicó que tenían que abandonar el centro. «Los demás regresaron a las actividades, pero a mí me dijeron que tengo que salir del hotel», confesaba Son ya por la mañana a La Voz.

Son confiaba en que eso no fuese cierto: «A ver que me dicen cuando vuelva de la formación, pero necesito ayuda». Tal y como predecía el refugiado, el personal de la organización les puso a los dos las maletas en la puerta del hotel este mismo lunes. «Los dejaron tirados bajo el diluvio, con sus pertenencias en la mano y no les permitieron ni entrar», comentaba un vecino que les tendió la mano y les dejó un local para dormir. Cuenta que estaban desesperados y que incluso sus compañeros querían irse con ellos. «Son les decía que no, que volviesen al hotel», recuerda. Este hombre decía estar «alucinado» con la respuesta por parte de la organización. Asegura que les prestaron un local para pernoctar, pero que «se trata de una ONG que debería protegerlos y no dejarlos tirados sin alternativa».

Desde la Delegación del Gobierno explicaban esta tarde que la expulsión tenía su origen en el «incumplimiento de las normas de convivencia y de respeto establecidas en el centro».