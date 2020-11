Al Breogán se le acumula el trabajo

0

La Voz de Galicia david cofán

18/11/2020 18:09 h

Los diferentes casos de coronavirus en los equipos de la LEB Oro han afectado especialmente al club lucense, que a estas alturas tan solo ha podido jugar en dos de las cinco jornadas que se han disputado. Al equipo dirigido por Diego Epifanio se le acumulan los partidos aplazados y tendrá 3 encuentros en 10 días para recuperar las jornadas perdidas.

El primer alto en la competición se produjo en la segunda jornada tras confirmarse varios casos positivos en el que sería su rival, el Tizona Burgos, retrasando dos semanas el debut en el Pazo. Una semana más tarde, el Breogán comunicaba la suspensión del derbi ante el Leyma Básquet Coruña, también por contagios dentro de la plantilla. El siguiente frenazo en la competición ocurrió la semana pasada, aunque en este caso estaba previsto. Al formar parte de un grupo con un número de equipos impar, los celestes tuvieron jornada de descanso. De este modo, el Breogán encara un tramo crucial en el campeonato, ya que si quiere mantener su condición de invicto y mantener intacto el objetivo del ascenso.

El pasado miércoles, Diego Epifanio hizo referencia a esta eventualidad y mostró la parte positiva de este comienzo tan accidentado. “Nos ha servido como una nueva pretemporada; hay que controlar las cargas físicas con lo que supone jugar tres partidos en una semana después de tener dos en un mes. Quitando eso, si hablas con cualquier jugador te dirá que prefiere jugar que entrenar”, explicó.

La mente puesta en Melilla

El entrenador burgalés aprovechó la rueda de prensa para analizar a su rival más inmediato, el Melilla, con el que se verá las caras el próximo viernes a las 18:30. “Melilla siempre hace equipos muy competitivos, han tenido alguna lesión pero compiten muy bien, te obligan a estar pendiente desde el primer segundo”, analizó. A pesar de conseguir tan solo una victoria en cinco encuentros, el técnico del CB Breogán no se fía de los melillenses. “Prefiero que los equipos vengan de ganar, cada partido es una historia nueva. Nos preocupa no ser constantes en nuestro juego y no perder el ritmo del encuentro”, desgranó.