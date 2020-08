El Fa Ce La Fest se celebrará en formato reducido

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 17/08/2020 13:39 h

El Fa Ce La Fest no podrá celebrarse este año. Los organizadores lo anunciaron hace unos días en redes sociales, pero dejaban la puerta abierta a algún concierto, con aforo muy reducido, en las fechas señaladas, que son el 28 y el 29 de agosto. Este nuevo programa se ha hecho público, y se trata de un ciclo de conciertos gratuito, con «estricto cumplimiento de las medidas sanitarias», y que ha sido posible con el apoyo de la concejalía de Cultura del Concello de Lugo y de la Vicepresidencia de la Deputación.

El ciclo lleva por título «Reencontros Musicais Fa Ce La Fest», con «apostas de calidade, e variadas, axudando a conformar unha aposta cultural innovadora e diversa para todas e todos», según destacó Maite Ferreiro, concejala de Cultura.

Las entradas serán gratuitas, pero deberán retirarse con antelación en la Oficina Municipal de Turismo (de 10.00 a 20.00 horas, todos los días), con un máximo de dos por persona.

El programa previsto es el siguiente:

· Viernes 28, 20.30 horas. Exterior de la Deputación.

Gancho Sanches. Según explican desde el Concello, el Fa Ce La Fest, germen de este ciclo de conciertos, siempre hizo una apuesta por las bandas gallegas. De ahí que en esta ocasión cuenten con la banda de psych-folk chantadina Gancho Sanches, que mostrarán cómo su directo en gallego se adapta a cualquier estilo de música.

Ian Kay. Llegará con su banda para presentar Walk that road again, producido y grabado en Los Ángeles. Se trata de música que habla de historias de amor personal, a través de la angustia, despertares groseros y otras relaciones disfuncionales. Historias punkish y a veces provocativas.

· Sábado 29, 20.30 horas. Exterior del Palacio Municipal dos Deportes.

Pauline en la playa. Es un grupo de música pop asturiano compuesto por las hermanas Mar y Alicia Álvarez, que toma el nombre del filme francés Pauline na praia (Éric Rohmer, 1983). Explican desde el Concello que será un concierto muy especial, pues la banda no se prodiga mucho en sus actuaciones en directo.

Bigott. El artista zaragozano presentará en Lugo su último disco, This is all wrong (2020), publicado justo antes de la crisis sanitaria; disco preciosista y atemporal que nada entre el twee pop y el folk.