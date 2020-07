As Termas regala descuentos directos a los clientes

Centro comercial As Termas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 07/07/2020 19:12 h

Hasta el 10 de agosto • Centro comercial As Termas • Lugo •

As Termas lanza desde el 8 de julio y hasta el 10 de agosto la iniciativa «Este verano invito yo», que premiará a los clientes que realicen sus compras en el centro comercial con descuentos directos de hasta 8 euros para gastar en los restaurantes de As Termas (La Urbana, El Galeón, Pizza Móvil, KFC, Turkish Kebab, Zona Burritos, Nación Pizza & Pasta, McDonald's y Loops&Cofee) y en entradas gratis para el cine en Yelmo As Termas.

Para participar, los usuarios deberán acceder a la web www.ccastermas.com/invitoyo, registrarse, enviar una fotografía del tique de compra, y automáticamente la plataforma le concederá uno de los premios.

En total, se sortearán cerca de 2.500 vales de descuentos de entre 3 y 8 euros para canjear en los restaurantes de As Termas, 492 entradas de cine y una Tablet Samsung Galaxy Tab a sortear entre todos los participantes en la promoción que no hayan obtenido premio directo.