Los socios del Círculo aprobaron las cuentas de la directiva y la reeligieron

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 26/06/2020 09:42 h

El Círculo de las Artes de Lugo celebró ayer dos asambleas generales de socios. La primera fue extraordinaria, convocada a petición de la junta directiva, para explicar a los socios las medidas adoptadas durante la pandemia. A petición de la Junta Directiva, los socios se pronunciaron sobre la devolución de las cuotas societarias cobradas durante la pandemia. Este asunto se incluyó en el orden del día porque algún socio pidió la devolución de las cuantías cobradas. Como la junta directiva no tiene competencia para devolver cuotas, trasladó esta petición a la junta general de socios, que decidió por unanimidad que no se devolviesen las cuotas, porque el dinero se necesita para garantizar la continuidad de la institución. Y también acordó la asamblea general de socios que a quienes devolvieron el recibo, se les reclame la deuda. Se recordó en la asamblea que el Círculo tiene una posibilidad de flexibilizar o condonar cuotas si algún socio sufre un problema económico temporal. Por ello se entiende que quien no paga es porque no quiere, porque de lo contrario se habría acogido a eso.

ERTE

Con respecto al ERTE, los miembros de la Junta Directiva explicaron a los socios que esa medida había sido consensuada con los trabajadores y tenía como única finalidad garantizar su derecho al cobro de la nómina. De hecho, los trabajadores cobraron todos los meses el importe íntegro de sus nóminas ya que, a diferencia de otras empresas y sociedades, el Círculo asumió el 30% que no cubre el Estado y ofreció a sus trabajadores la posibilidad de adelantarles el importe total de sus salarios. La duración del ERTE se limitó al tiempo mínimo imprescindible y el personal se reincorporó tan pronto como las normas reguladoras del estado de alarma lo permitieron.

Por otra parte, el equipo directivo también informó de las medidas de seguridad adoptadas para adecuar las instalaciones a las normas establecidas por las autoridades. De hecho, ayer los 120 socios que asistieron a la asamblea estuvieron en sillas separadas, como se ve en la foto.

Minuto de silencio

Los socios del Círculo guardaron un minuto de silencio por los fallecidos por covid-19 y también recordaron al ex directivo Juan José Mateo Durán, al ex presidente de honor de la entidad, Mauro Varela y al resto de los socios fallecidos durante los últimos meses.

Medallas por 50 años de socio

Por otra parte, los socios que cumplieron 50 años como miembros del Círculo de las Artes recibieron la medalla de oro de la sociedad. Los homenajeados fueron: José Matías Crende Iglesias, Luis Fernández Vázquez, Gonzalo Fernández-Reija Martínez, José Pérez Rodríguez, Sergio Enrique Castilla Estrems, Constantino Rodríguez Ramos, Jesús Abraira García, Florencio Diego Fraile Vacas, Francisco Garcia-Armero Santiago, Ángel Castro González, Demetrio Robles Ipiens y Fernando Luis Vázquez Cadahía.

En la segunda asamblea, la ordinaria, se aprobaron las cuentas del pasado ejercicio, en el que se generaron 945.356,89 euros de ingresos, procedentes de las cuotas de los socios y de las múltiples actividades que se desarrollan en el espacio joven, tanto para socios adultos como para los infantiles. Por su parte, la cuantía total de los gastos ascendió a 950.233 euros, de los que 800.000 euros se destinaron a las retribuciones del personal. El resto se generó por la preparación y desarrollo de actos y eventos culturales, cursos y actividades del espacio joven; así como los gastos de mantenimiento del edificio.

La junta directiva también informó a los socios de la situación de los tres créditos activos de la sociedad: uno para el pago de la obra de construcción del espacio joven, otro destinado a las obras de rehabilitación de este mismo edificio y otro para la instalación de la nueva calefacción de biomasa.

Para el 2020, el presupuesto del Círculo de las Artes, aprobado en la anterior Junta General de diciembre de 2019, ascenderá a casi 974.000 euros.

Los socios, representados por la junta general, validaron el trabajo desempeñado por los miembros de la junta directiva durante los últimos cuatro años y los eligieron para un nuevo mandato.

La nueva junta directiva, elegida por unanimidad, la forman: Miguel Ángel Caraduje Somoza, Alejandro Fontela Pereira, María Erlina Sabariz García, Margarita López Blanco, Javier Palacios Vázquez, Rafael Sánchez Fernández, Manuel Celso Matalobos Cerceda, José Manuel Pereiro Pérez y Paloma Ángeles Castañer Hortas. La mayor parte de los miembros repiten salvo dos, uno por motivos laborales y otro por fallecimiento.

También se renovaron los miembros de la comisión censora de cuentas y de la comisión delegada de la junta general, dos órganos previstos en el reglamento del Círculo que tienen como función principal el asesoramiento y el examen y fiscalización de las cuentas, respectivamente.

Intervención crítica

Entre las intervenciones de los socios cabe destacar la de Paco Rivera, que lamentó que las instituciones lucenses apenas aporten unos 5.000 euros para una institución cultural como el Círculo, mientras gastan cantidades mucho mayores en otros colectivos. Propuso que si esta aportación no cambia, no se les cedan las instalaciones en adelante para sus actos.