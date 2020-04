El pequeño comercio lucense le echa un pulso al algoritmo de Google

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

La Voz/Lugo 18/04/2020 18:40 h

Si a alguien se le estropea el teléfono móvil y busca en internet un negocio que se lo repare es muy posible que en el resultado no aparezca una pequeña tienda cerca de su casa que podría arreglarlo. Ese es el ejemplo que Pablo Díaz, autónomo y con un negocio de interiorismo, expone para explicar la creación de la página de Facebook Compra en Lugo, donde quiere que el pequeño comercio de la ciudad gane visibilidad.

«Ya sabemos cómo hace Google para las visitas, te posiciona como le da la gana a él y vimos que hay muchas tiendas que están escondidas -porque no están en las mejores zonas porque no se pueden pagar los alquileres- y ofrecen un servicio fantástico, pero muchas veces no pueden vender porque nadie sabe que existen», razona Díaz, que pensó en crear la página en la red social «en busca de sinergias», como un «foro de contacto», pero «sobre todo, para dar visibilidad» al pequeño comercio.

Se siente parte de un «gremio» muy grande, el que constituye la red de negocios cerrados a raíz de la crisis sanitaria. «Soy autónomo, interiorista y tenemos una tienda de muebles. Llevamos desde el 15 de marzo sin que nos entre un euro y solo sale. Los que tenemos la puerta cerrada somos muchos, en el pequeño comercio estamos todos igual», apunta Díaz, curtido por las crisis después de abrir su negocio en 2008, en plena hecatombe financiera e inmobiliaria.

El hecho de tener «mucho tiempo para pensar» le llevó a crear la página en Facebook la semana del 15 de marzo, cuando se cumplía un mes desde que se decretó la medida del confinamiento para reducir los contagios por coronavirus. En apenas unos días, los resultados han sido satisfactorios porque son más de 5.000 los miembros que se han interesado por participar en el proyecto, bien sean negocios o particulares.

«Vemos que se crea buen ambiente, hay gente que no conocía algunas tiendas que existen y ya están haciendo consultas», indica. Eso y reencontrarse con gente de «hace muchos años» que no sabía que habían emprendido un negocio ha sido, según él, de lo más positivo desde que lanzó la iniciativa.