Caballero contraprograma en Lugo los desayunos de Feijoo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 09/03/2020 20:47 h

El candidato a la Xunta por el PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, estuvo en la tarde de este lunes en el barrio de A Milagrosa junto a los miembros de la candidatura por Lugo, que encabeza Patricia Otero, y se refirió a los desayunos que está realizando su rival del PP: «Feijoo está pechando o ciclo cunha rolda de almorzos con cargos do PP, nos que queda patente que non ten proxecto de futuro para Galicia máis alá da continuidade da agonía tras 11 anos de desastre que deixan unha Galicia que foi a peor, con 70.000 ocupados menos e na que morren dúas persoas por cada unha que nace».

Caballero contraprogramó así el acto que organizó hace unos días el PP para este martes con Feijoo, y en el candidato popular mantendrá un encuentro-desayuno con colectivos sociales para explicarles su proyecto para Lugo y un balance de su gestión.

Precisamente el líder socialista apuntó que vino a Lugo para dejar claro que si es presidente de la Xunta «axilizarei os expedientes da dependencia e garantizarei que a concesión das axudas sexa inmediata en canto se recoñeza o dereito». «Non pode ser -dijo Caballero- que haxa persoas co dereito recoñecido e que agardan pola prestación ou servizo meses ou anos, ou que algúns incluso non o reciban ata o seu falecemento».

«Déficit de prazas públicas»

Además, el candidato socialista avanzó que realizará una planificación estratégica «encamiñada a incrementar as prazas en residencias para maiores e centros de día. Trátase -añadió- de acabar co déficit que existe en Galicia de 15.000 prazas de residencias para maiores, segundo os baremos da OMS». Caballero, que estuvo también acompañado por la alcaldesa y el presidente de la Diputación, además de concejales y diputados provinciales, mostró «un compromiso claro do PSdeG coa atención aos maiores, propostas en positivo fronte ao resultado de 11 anos de goberno de Feijoo nos que non cumpriu coas necesidades de prazas de residencias públicas».