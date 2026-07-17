Arde en Taboada un camión que transportaba leche tras caer por un terraplén en la N-540

El camión quedó calcinado y el fuego se propagó a la zona más cercana GES MONTERROSO

Un camión cargado de leche ardió esta noche en Taboada tras caer por un terraplén a la altura del lugar de Vilameñe. El accidente se produjo poco después de las cuatro de la madrugada en el kilómetro 36 de la N-540, que comunica Lugo y Ourense. Según informa el 112, fue el propio conductor del vehículo el que llamó a los servicios de emergencias para informar de la salida de vía. Posteriormente fue trasladado en ambulancia para recibir atención en un centro sanitario.

El camión cayó por un terraplén de unos tres metros y comenzó a arder. Las llamas acabaron por extenderse a la vegetación más próxima, por lo que fue necesaria la intervención de personal del distrito forestal de la zona dependiente de la Consellería de Medio Rural. Además de la ambulancia del 061, el accidente movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, del parque comarcal de bomberos de Chantada y del grupo de emergencias supramunicipales del vecino municipio de Monterroso.

Desde el 112 indican que, al llegar al lugar del siniestro, los bomberos comprobaron que el conductor había logrado salir del vehículo por sus propios medios. El camión estaba ardiendo en esos momentos, al igual que los árboles cercanos. Una parte del cargamento de leche que transportaba quedó esparcido por la vía, por lo que fue precisa la actuación de los equipos de mantenimiento de la carretera.