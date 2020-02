Comadres en el bus urbano y en las cabañas turísticas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia fRANCISCO ALBO

MONFORTE / agencia 20/02/2020 20:02 h

El nuevo bus urbano de Monforte y las cabañas turísticas que está previsto construir en la parroquia soberina de Barantes son algunos de los motivos de actualidad que inspiraron el Xoves de Comadres en la comarca de Lemos. En la calle monfortina Benito Vicetto se instaló una reproducción a gran tamaño del autobús con alusiones humorísticas a la anterior presidenta del Centro Comercial Urbano, María José Senra, que regenta un negocio de piensos. Las inscripciones que figuraban en el bus y un cartel colgado frente a él en una fachada -que parodiaba un poema de Rosalía de Castro- sugerían que Senra y sus acompañantes emprendían un viaje a Castilla a buscar «un anaquiño de pan».

En la plaza del Concello de Sober, por otro lado, las comadres hicieron cola para acceder a varias cabañas colgadas de los árboles. Un letrero atribuido a la «Dirección Xeral de Diversidade Sexual» mostró el lema: «Se queres desfrutar, nas cabanas de Sober haste aloxar». Junto al centro social de la parroquia soberina de Anllo Santo Estevo, asimismo, pudo verse otro numeroso conjunto de comadres dedicadas a asar castañas y otros menesteres cotidianos.

Una novedad de este año fue la recuperación del Xoves de Comadres -y el de Compadres- a cargo de la asociación de vecinos de la parroquia de San Romao de Acedre, en Pantón, donde hacía más de medio siglo que no se celebraba este festejo.

Por otra parte, en el concurso municipal de Monforte se repartió ayer una veintena de galardones. En la categoría colectiva de barrios hubo dos primeros premios para As remendeiras, de la parroquia de Distriz, y para Quita e pón, de Ribas Altas, que también se llevaron respectivamente los galardones a la etnografía y la crítica social. También se concedieron dos segundos premios a Rumbo a Tokio, de la asociación Prodeme, y a las comadres del barrio de Rioseco. El jurado concedió además tres accésits a Cociñeiras y Princesas -ambas del colegio A Gándara- y Satisbank, de la asociación Agora. En el apartado individual de barrios, el primer premio recayó en Marchamos á sembra por un anaquiño de pan, de Piensos Senra, y hubo dos segundos premios para Carteras La Monfortina, de la Fundación Galicia, y Do Bolo á pregoeira, del Centro do Viño da Ribeira Sacra, así como un accésit para Almorzo real, de la asociación Afamon.

En la categoría indivual de centros de enseñanza hubo dos primeros premios para A xacia dos ríos, del Colexio Novo, y Badaladas, de la Fundación Torre de Lemos. También se otorgaron dos segundos premios a De profesión fontanera, del anpa del colegio Escolapios, y Xa estou aquí, primavera!, de A Gándara, así como un accésit para Benedicta Sánchez, del Infanta Elena. En el apartado colectivo de centros educativos hubo un único premio para Da man da reciclaxe, del Colexio Ferroviario. En la categoría individual de las comadres presentadas en la concentración de la plaza de España hubo un solo premio para ¿Quieres bailar con Ballerina?, de Antón López González. El festejo se cerró con la tradicional quema de comadres.