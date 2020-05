La importancia de los plenos

0

La Voz de Galicia Katy Varela

16/05/2020 14:12 h

En cuanto se decretó el estado de alarma en España, debido a la crisis sanitaria provocada por el covid-19, la primera medida que tomó el alcalde de Monforte, el socialista José Tomé, fue dictar un decreto por el cual suspendía las reuniones periódicas de los órganos colegiados del Ayuntamiento, entre ellas las sesiones ordinarias del pleno municipal.

En el Ayuntamiento de Monforte está establecida una reunión ordinaria del pleno todos los meses. En este tipo de sesiones los grupos de la oposición pueden presentar mociones, ruegos y preguntas. A través de los ruegos, trasladamos al alcalde los requerimientos más cotidianos de los ciudadanos. Con las mociones, proponemos al pleno la aprobación de iniciativas que creemos convenientes y necesarias para el presente y el futuro del municipio. Con las preguntas, recabamos información sobre aspectos concretos de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno, que tienen la obligación de responderlas. Por tanto, es fundamental recuperar la celebración de las sesiones plenarias ordinarias para garantizar el juego democrático. Ninguna norma impide al alcalde en estos momentos la convocatoria de plenos ordinarios.

La vuelta a la normalidad democrática en el Ayuntamiento de Monforte es fundamental desde el punto de vista de la participación y el control del gobierno municipal. Sin plenos ordinarios, no solo no podemos cuestionar o requerir al alcalde, si no que además el ciudadano no puede asistir a los debates ni participar de los plenos como le permite la ley. Son derechos que si no podemos ejercerlos no es debido a una imposibilidad legal derivada de la pandemia: se debe única y exclusivamente a que el alcalde no quiere convocar plenos ordinarios.

Quiero concluir con un llamamiento al alcalde: señor presidente de la corporación, devuelva la normalidad democrática al Ayuntamiento y permita que los ciudadanos puedan participar, ahora más que nunca, en la toma de las decisiones que afectan al presente y el futuro del municipio de Monforte.