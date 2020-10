Un camión cargado de dinamita choca de frente con otro junto a un barranco en O Courel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 09/10/2020 15:50 h

Un camión que llevaba doscientos kilos de dinamita sufrió un accidente de tráfico esta mañana junto a un barranco en el municipio de Folgoso do Courel. El siniestro se produjo cuando chocó de frente contra otro vehículo pesado en la carretera de montaña que va de Quiroga a Seoane. Los servicios de emergencia desplegaron un amplio dispositivo con Guardia Civil y bomberos ante la posibilidad de que hubiese riesgo de explosión. No ocurrió nada grave porque el camión de los explosivos no llegó a despeñarse. Una persona resultó herida en el accidente. Este es el segundo accidente de tráfico en menos de un mes en el que se ve envuelto un transporte de explosivos en la comarca de Quiroga.

El siniestro se produjo a las once de la mañana en una de las muchas curvas de la carretera LU-651, en el tramo entre el Alto do Boi al pueblo de Santa Eufemia. El camión de los explosivos venía de descargar parte de su material en la cantera de pizarra de A Campa, cerca de Santa Eufemia. El otro camión bajaba desde el Alto do Boi y venía de Quiroga cargado con productos de supermercado. Los dos vehículos chocaron frontalmente en una curva.

A consecuencia del golpe, el camión del supermercado siguió circulando sin control treinta metros, atravesó la calzada y se precipitó por un barranco. En ese punto en concreto, la pendiente no es muy pronunciada y la superficie está repleta de matorral, así que la vegetación frenó la caída y el vehículo no se fue al fondo, sino que se detuvo a unos veinte metros de la carretera.

El camión cargado de explosivos tuvo más suerte, porque se salió de la calzada en plena curva, en un lugar en el que no es posible despeñarse montaña abajo porque la carretera se separa de la ladera y hay una elevación rocosa que lo impide. Pero aún así, el impacto provocó daños en la cabina de los dos vehículos y el golpe contra la cuneta destrozó la caja del que llevaba los explosivos.

Como manda la normativa que regula este tipo de transportes, la dinamita iba separada de los detonadores, que se encontraban en un pequeño remolque adosado a la parte trasera de la caja. Eso impidió que explosivos y detonadores se mezclasen, lo que hubiera supuesto un riesgo importante de explosión. La mayor parte de esta carretera discurre pegada al barranco, así que si el accidente no se llega a haber producido exactamente en el sitio en el que ocurrió, los resultados podían haber sido otros.

El conductor del camión de la dinamita, empleado de una empresa de seguridad especializada en este tipo de transportes, fue trasladado al centro de salud de Folgoso do Courel. Todo apunta a que sufre únicamente heridas leves. Su acompañante y el conductor del otro camión salieron ilesos.

El accidente hizo que la Xunta activase el denominado Plan Transgal, pensado para emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. Al lugar fueron enviados el grupo de emergencias de Quiroga-Folgoso, una dotación reforzada de los bomberos de Monforte y agentes de la Guardia Civil de tráfico, de seguridad ciudadana y del Seprona, entre otros. Una hora después de ocurrido el accidente, los bomberos y personal enviado por la empresa de seguridad propiedad del camión trasladaron las cajas de dinamita y el remolque de los detonadores a un segundo vehículo.

El segundo accidente similar en menos de un mes

Este es el segundo accidente en el que se ve implicado un transporte de material explosivo ocurrido en las últimas semanas en la comarca de Quiroga. El anterior se produjo el 16 de septiembre cuando un camión similar al siniestrado hoy se salió de la calzada cuando circulaba también por la carretera LU-651, pero en ese caso en las proximidades del casco urbano de Quiroga. Como pasó este viernes, en aquel caso los explosivos y los detonadores también iban separados. Además, los daños en el camión fueron mínimos. En aquel caso no hubo ningún herido.