La Subida a Chantada cambia de fecha y será a finales de junio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis conde

monforte / la voz 05/03/2020 15:52 h

La Subida a Chantada cambia de fechas de nuevo. La edición número 47 se celebrará este año los días 26, 27 y 28 del próximo mes de junio, lo que supone adelantarla casi dos meses con respecto al año pasado -en el 2019 se disputó a mediados del mes de agosto-.

Las razones de este adelanto la explica el hecho de que el Rally do Cocido de Lalín que se disputaba el último fin de semana de junio cambia de fecha, ya que solo puntuará para el circuito gallego, lo que aprovechó la Escudería Chantada para ubicar su prueba esos días.

«O ano pasado fixémos a subida en agosto por imperativo legal, porque non tiñamos outra data, xa que todas as fins de semana estaban ocupadas con probas do campionato de España. Este ano, o cambio do Rally do Cocido permítenos coller esa data», comenta el presidente de la Escudería Chantada, Alfonso Viana.

En caso de que hubieran optado por mantenerla en agosto, este año se encontrarían con un problema añadido, ya que competirían con tres pruebas más: Rally Botafumeiro, Subida a Ponte Caldelas y el Autocross de Arteixo. «Se xa se notou a falta dalgúns pilotos o ano pasado, este ano aínda sería pior», añade Alfonso Viana.

En los últimos días, directivos de la escudería chantadina mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde y con responsables de la Guardia Civil de Tráfico para concretar el dispositivo del que disponrá la prueba. «Coincide co Arde Lucus, pero temos garantizada a presencia de axentes de Tráfico», dice Alfonso Viana.

Solo hay un precedente de que la Subida a Chantada se haya celebrado en junio. Fue el año en el que puntuaba como preinscripción para el campeonato de Europa. «Imos ver como sa todo. Nós queremos ser optimistas, e confiamos en que os mellores pilotos de España do circuito de montaña estén aquí, e que o público acuda en masa. Para iso imos traballar», afirma.

Más dinero

El plazo para que los pilotos se puedan inscribir en la Subida a Chantada se abre el próximo mes de abril. El presidente de la escudería sí pide a las administraciones públicas mayor apoyo, sobre todo a la Diputación. «Sabemos que ao Rally de Lugo dálle 30.000 euros e ao da Ulloa 24.000, e a nosa subida que puntúa para o campionato de España só recibe 9.000 euros. Coido que aquí deberían miralo ben, porque ao final tes que poñelos na tesitura de se lles interesa que se celebre unha proba destas características», concluye Alfonso Viana.

La Subida a Chantada cuenta con un presupuesto que oscila entre los 55.000 y los 60.000 euros.