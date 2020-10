El Concello entregará finalmente más de 10.000 bonos de compra

0

El plan municipal de reparto de bonos de compra para reactivar la economía local llega a su fin. El Ayuntamiento anunció ayer la cuarta y última entrega, con la asignación de 1.240 nuevo bonos. Una vez sumadas estas cifras, resulta que el plan ha llegado finalmente a 4.282 familias, a las que les corresponden 10.811 bonos que permitirán inyectar directamente en la economía local un total de 270.275 euros.

Los portavoces municipales anunciaban este viernes que el alcalde de Monforte, José Tomé, acababa de firmar el decreto para la cuarta entrega de bonos del denominado Plan de Apoio ás Familias e aos Sectores Produtivos de Monforte. Este lote de 1.240 nuevos bonos llegarán a 493 familias, que se repartirán 31.000 euros.

El plazo para recogerlos se abrió el pasado 21 de septiembre, después de que el alcalde firmase el primer lote de ayudas. Desde aquel día hasta este jueves, 8 de octubre, un total de 3.383 personas acudieron a recoger alrededor de 8.500 bonos. Estos vales que ya están en circulación suponen 215.000 euros.

Igual que el plan Reactiva Monforte, el de entrega de bonos de compra está pensado para introducir dinero en el mercado local. A diferencia del primero, enfocado a propietarios de comercios y empresas y a trabajadores afectados por Ertes, este estaba destinado a toda la población, independiente de su ocupación o nivel de ingresos. Los bonos incrementarán la capacidad de gasto de las familias e introducirán dinero en el comercio y las empresas locales.

Ayudas por valor de 815.000 euros si se suma el dinero del plan Reactiva Monforte

La primera teniente de alcalde, Gloria Prada, fue la encargada de hacer públicas este viernes las cifras del plan de apoyo a las familias y a los sectores productivos. Esta concejala subrayó además que «a través do Plan Reactiva Monforte, que está a piques de finalizar nos próximos días, o Concello repartiu axudas entre 1.211 empresas, autónomos e traballadores por valor de 543.000 euros». Sumadas al valor de los bonos de compra, suman alrededor de 815.000 euros las partidas de dinero municipal aprobadas para paliar las consecuencias en los sectores productivos locales y en los vecinos en general de la crisis del coronavirus. El Ayuntamiento disponía de más fondos reservados para estos dos planes, pero su porcentaje final de gasto dependía de la demanda.

Casi el 95% de las solicitudes presentadas fueron aprobadas

Según la información facilitada este viernes por el Ayuntamiento, de las 4.525 solicitudes presentadas para optar a este plan de ayudas a través de bonos de compra fueron aprobadas un total de 4.282 se resolvieron favorablemente. Son el 94,7% de todas.

En cuanto a las 243 que no fueron aceptadas, cinco de ellas fueron rechazadas por haber sido presentadas fuera de plazo y tres más porque eran de personas que no están empadronadas en Monforte. Entre las normas que regían la concesión de estos bonos estaba que solo pueden utilizarlos los que estén empadronados en Monforte. Eso sí, el Ayuntamiento no exigía tiempo de empadronamiento, bastaba con ser oficialmente residente en Monforte en el momento en que se cerrase el plazo de presentación de solicitudes.

Las otras 238 peticiones rechazadas se corresponden con solicitudes presentadas por duplicado, registradas tanto de forma individual como colectiva, y que por esta razón fueron reasignadas al domicilio correspondiente en cada caso. Quienes no aparezcan en los listados publicados pueden pedir en las oficinas municipales que se revise su expediente.

Se pueden canjear por compras hasta el 13 de noviembre

Los beneficiarios de estos bonos tienen de plazo hasta el 13 de noviembre para utilizarlos en cualquier establecimiento comercial de Monforte. Ese es el límite que cuenta para todos, independientemente del momento en que cada uno haya ido a hacerse cargo de sus bonos a la dependencias municipales. El plazo para recoger los bonos es de un mes a contar desde el día en que el Ayuntamiento publica en la página web municipal la lista de solicitudes concedidas.