El comercio local de Quiroga afronta la crisis con una plataforma digital

quiroga / la voz 01/05/2020 18:49 h

Mañana se cumplirán dos semanas desde la puesta en marcha de una plataforma creada para facilitar el contacto entre los comercios de la comarca de Quiroga y los clientes, a fin de paliar dentro de los posible el efecto negativo de la crisis sanitaria sobre este sector. Con este objetivo, por una parte, se creó un perfil de Facebook -con el nombre «Quiroga Comercio Online»- en el que los negocios locales pueden darse a conocer. Dentro de esta misma iniciativa, dos voluntarios se encargan de distribuir a domicilio los productos solicitados por los clientes.

Según explica Miguel Ángel Garrido -propietario de una funeraria y uno de los promotores la plataforma-, la idea se concretó muy poco después de haber sido propuesta en un grupo de Whatsapp que agrupa a una más de treinta empresas locales. «A todo el mundo le pareció muy bien la propuesta y en seguida se creó la cuenta de Facebook», dice. Para organizar las entregas a domicilio -añade- se consultó previamente a la Guardia Civil y el Ayuntamiento. De la tarea se encargan dos miembros del motoclub A Curuxa que están ahora sin ocupación a causa del estado de alarma y que se dieron de alta como miembros de la agrupación local de Protección Civil, un requisito necesario para que puedan realizar esta labor. «Ya sabemos que las funciones se este cuerpo son otras, pero se trata de una medida desesperada en una situación desesperada y el Ayuntamiento estuvo de acuerdo en ponerla en marcha para ayudar al comercio local en un momento crítico», señala Garrido, quien además instruyó a los voluntarios evitar los riesgos de contaminación en la recogida y el reparto de los productos.

Contacto con los clientes

Las empresas que se han integrado en la plataforma no utilizan la cuenta de Facebook para anunciar sus productos, sino para facilitar sus direcciones, teléfonos y enlaces de páginas web, a fin de que los clientes puedan contactar con ellos y hacer pedidos. «Están prácticamente todas las empresas menos la mía, porque no me parece oportuno en esta situación», señala Garrido. En las dos semanas escasas que la plataforma lleva en funcionamiento -apunta por otra parte su promotor- «se han vendido todo tipo de cosas, desde clavos hasta lavadoras, pasando por productos de alimentación y artículos de regalo».

La experiencia también está sirviendo para resucitar el proyecto de creación de una asociación local de comerciantes, una idea que se planteó hace algunos años pero no llegó a cuajar, a diferencia de lo que pasó en los municipios de Monforte y Chantada. «Lo mejor de todo es la unidad que está habiendo ahora entre las empresas -dice Garrido- y el hecho de que todos están muy animados y aportando sus propias ideas».

La creación de esta plataforma, asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia de que el comercio local cuente con una buena infraestructura en Internet. Las empresas inscritas en la cuenta «Quiroga Comercio Online» estudian ahora la creación de una marketplace o plataforma digital para potenciar su actividad cuando pase la alarma.

