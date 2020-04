«Lo que querría decir a todo el mundo es que tengan mucho ánimo»

0

La Voz de Galicia fRANCISCO ABO

MONFORTE / LA VOZ 01/04/2020 20:54 h

María de la Luz Ledo, vecina de Chantada, reposa en su casa después de haber pasado una semana en el hospital comarcal de Monforte, donde ha sido la primera paciente dada de alta tras padecer una infección de coronavirus. Más conocida como Malú, formó parte del equipo femenino de balonmano que se creó en su día en el instituto Lama das Quendas y sigue muy vinculada al mundo del deporte, ya que su marido, Guillermo Rodríguez, es el responsable de las escuelas deportivas municipales. Ahora se encuentra «mejorando poquito a poco», según explica.

-¿En qué medida sufrió los síntomas de la enfermedad?

-Estuve de martes a martes, y padecí los síntomas con bastante fuerza, sobre todo el fin de semana. Estuve con mucho dolor muscular, fiebre y también mucha tos, hasta quedar casi afónica. Fue como pasar una gripe muy fuerte y a mí me tumbó de mala manera. Hubo momentos en que pareció que ya estaba mejorando un poquito, pero todavía tardé algo más y tuve mucho cansancio. Ahora los síntomas han desaparecido y tengo que pasar catorce días aislada en mi casa.

-¿Tienen usted y los médicos alguna idea de dónde se pudo contagiar?

-Pues tuvo que ser en Chantada, porque antes de caer enferma no me había movido de aquí. Durante ese tiempo no estuve de viaje y no fui a Madrid ni a ningún otro sitio. Lo que no sabemos es qué persona me pudo contagiar.

-¿Se encontró bien atendida durante su estancia en el hospital comarcal?

-La atención que recibí en el hospital no pudo ser mejor y tengo que agradecer muchísimo el trato a todo el personal que me atendió. Tuve además mucha suerte porque me tocó de compañera de habitación una mujer que también es de Chantada -además es enfermera- y que me ayudó mucho a pasar por esta situación. Ella también se contagió de coronavirus y sigue ingresada en el hospital. Ahora está mejorando, aunque va un poco más lenta que yo, y querría enviarle un abrazo muy fuerte.

-¿Cómo se encuentra de ánimo tras haber pasado por esto?

-Anímicamente estoy mucho mejor, porque aunque estuve muy bien atendida en el hospital de Monforte no es lo mismo que estar en tu casa con los tuyos. Eso sí, tengo que estar totalmente aislada en mi habitación y no dejo que entren nunca mi marido ni mi hija. Me llaman del hospital cada poco tiempo para ver cómo voy evolucionando y también tengo que comunicar cada día mis datos -de fiebre y otros detalles- a través de una página web de la Xunta.

-¿Qué recomendaciones cree que podría dar después de esta experiencia?

-Lo que querría decir a todo el mundo es que tengan mucho ánimo, aunque haya que pasar por momentos difíciles, y que sigan todas las normas del período de alarma sanitaria.

