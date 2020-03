«Esta empresa ayuda a conservar la Devesa da Rogueira en O Courel»

0

La Voz de Galicia

quiroga / la voz 11/03/2020 17:13 h

La comunidad de montes de la Devesa da Rogueira, en Folgoso do Courel, buscará patrocinadores privados que ayuden a conservar este valioso bosque después de haber conseguido el certificado internacional de servicios ecosistémicos que otorga la organización Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal. La alcaldesa Dolores Castro, que forma parte de la comunidad de montes, señala no obstante que sus integrantes aún no tienen muy claros los trámites que deben seguir para lograr este objetivo. «Non sabemos moi ben como facer, porque é o primeiro certificado deste tipo que se concede a un bosque en España e o segundo de Europa, así que non hai precedentes que nos sirvan como orientación», explica.

Para lograr este fin, la comunidad contará con el asesoramiento de la consultora forestal Asefor, que tramitó el certificado. «A Consellería de Industria tamén está interesda en axudarnos a levar adiante este proxecto», dice la regidora. En todo caso, añade Castro, los comuneros podrán autorizar el uso de un sello in detificador a las empresas que aporten donaciones para financiar los trabajos de conservación del bosque. «Estas firmas poderán colocar nos seus produtos unha etiqueta que indique que están axudando a conservar a Devesa da Rogueira e doar á comunidade de montes unha pequena parte dos beneficios que obteñen pola venda deses produtos», señala.

La posesión de este certificado también ayudará a que los comuneros reciban subvenciones a la Xunta para la conservación del bosque. «Pero independentemente das axudas oficiais que se poidan conseguir, o primeiro que intentaremos será buscar o apoio do sector privado», afirma a este respecto Dolores Castro. El certificado FSC -agrega- reconoce que la comunidad de montes presta un servicio a la sociedad al conservar un bosque de gran valor y permitir que cualquier persona lo visite gratuitamente. Ayudar a sostener ese servicio, por tanto, puede interesar a las empresas preocupadas por mostrar un compromiso con la conservación del medio ambiente.

Un certificado internacional de calidad ambiental de creación muy reciente

El Consejo de Administración Forestal, la organización que otorgó el certificado de servicios ecosistémicos a la comunidad de montes de Rogueira fue creada en Canadá en 1993 por iniciativa de diversas entidades gubernamentales, ambientales y privadas, y tiene su sede en Bonn. Su fin es promover una gestión responsable y sostenible de los bosques y concede certificaciones de diversos tipos -denominados de gestión forestal, de cadena de custodia y de madera controlada- a los gestores y propietarios de bosques y a los fabricantes y distribuidores de productos forestales que cumplen los criterios establecidos por esta organización. Estos sellos se conocen como FSC, siglas en inglés de la entidad que los concede.

Los certificados de servicios ecosistémicos son de creación muy reciente. El primer curso específico de formación en este tipo de certificaciones que se impartió en España se desarrolló en Santiago el pasado septiembre. Este sello identifica a los bosques que poseen un especial interés medioambiental y social por su contribución a la biodiversidad, por su papel en la fijación del carbono y en la conservación de las aguas o por su valor como servicio recreativo.