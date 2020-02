Ha nacido una nueva estrella

0

monforte / la voz 27/02/2020 21:48 h

La cantera monfortina sigue nutriendo el voleibol gallego. El camino lo abrió y lo marcó la internacional Noelia Sánchez. La siguieron María José Garrido, Jennifer Mendoza, Sara Díaz, María Sanjurjo, Antía Rodríguez y Carolina Camino. Y ahora pide paso, la jugadora cadete del Ribeira Sacra, Lucía Rodríguez.

La joven promesa local, de 15 años, disputó con la selección gallega un torneo internacional estos carnavales en Portugal, y fue elegida MVP de este campeonato, en el que dejó su impronta. Actualmente, es una de las jugadoras con más proyección del voleibol monfortino.

Rodríguez está contenta por contar de nuevo para la selección gallega y por este reconocimiento que obtuvo en tierras lusas. «Me llevé una grata sorpresa con este premio, porque desconocía que hubiera una distinción de estas características. Estoy muy contenta, pero sobre todo orgullosa de defender la elástica de la selección gallega», señala la joven jugadora del Ribeira Sacra.

Lucía Rodríguez comenzó a practicar voleibol con tan solo cinco años. Lo hizo en el colegio Escolapios. Sus actuaciones y el talento que ya atesoraba no pasaron desapercibidas para Manolo Martínez -es el actual director deportivo del Ribeira Sacra-, que la reclutó para su proyecto. Rodríguez respondió con creces, y actualmente, a pesar de ser cadete, es una jugadora básica del cuadro juvenil, que tiene como objetivo disputar el campeonato de España. «Estoy muy contenta de como me van las cosas. Suelo ser bastante constante, sin altibajos, y eso sí, tengo que controlarme, porque me cabreo mucho», añade la joven jugadora.

Llegar a la élite

Lucía Rodríguez piensa en presente y en clave de futuro. Quiere seguir vinculada de por vida al voleibol. «Me gustaría emular a Noelia Sánchez, que es mi gran referente, y sería feliz si algún día pudiese llegar al volei profesional. Sé que no será fácil, pero yo voy a trabajar al máximo por conseguirlo», afirma Rodríguez.

Manolo Martínez fue su primer entrenador en el Ribeira Sacra. Ahora trabaja a las órdenes de Yoraxi Meleán después de hacerlo a las de Verónica Contreras. Sin duda, todo un privilegio haber recibido nociones de tres referentes del voleibol español.

Si hay un hombre feliz por la trayectoria de Lucía ese es Manolo Martínez, que define a su pupila como «unha Antía en pequeno» en clara referencia a Antía Rodríguez, que actualmente estudia y juega en Estados Unidos.

«Lucía comezou como colocadora e despois pasou a punta. Ten moita calidade técnica e unha capacidade de salto espectacular. Con estas virtudes compensa a falta de altura», comenta Martínez.

El técnico monfortino la califica como una jugadora «moi completa». Lo tiene todo: buena recepción y saque en suspensión. Su evolución sigue, lo que hace que sus técnicos sean optimistas de cara al futuro que le espera. «Eu estou convencido que vai pegar un estirón, e está claro que pode chegar alto», concluye Martínez, que sigue triunfando con la base.