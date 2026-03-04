Trump amenaza con un «embargo» comercial a España por no dejarle utilizar las bases

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca. JONATHAN ERNST / REUTERS

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró por la mañana que el Gobierno español no temía ninguna «consecuencia» por la negativa a que Estados Unidos utilizara las bases de Morón y Rota para su ofensiva militar contra Irán. Pero la realidad tardó poco en desmentirle. El presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó un ataque sin precedentes contra España, a la que calificó como un socio «terrible», amenazando con un «embargo» y con la ruptura de cualquier tipo de comercio. «Le dije a Scott que cortara toda relación con España», dijo Trump, en referencia al secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una rueda de prensa junto al canciller alemán Friedrich Merz.

Trump aseguró que desde el Gobierno español «se mostraron hostiles». «Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo», recalcó sobre Pedro Sánchez. «Vamos a cortar todo comercio con España; no queremos tener nada que ver con España», sostuvo después Trump, que insistió en sus críticas: «todos los negocios relacionados con España tienen derecho a detenerse. Un embargo. Podría hacer lo que quisiera con ellos».

«Podríamos usar las bases»

Criticó al Gobierno español por no haber subido el gasto en defensa al 5 %. «Y ahora España ha dicho que no podemos usar sus bases», continuó, para advertir que «podríamos usar sus bases si quisiéramos, podríamos simplemente volar y usarlas». «Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos por qué hacerlo», indicó.

Junto a él, Merz evitó criticar explícitamente al Gobierno español, pero explicó que en la Unión Europea están tratando de convencer a Sánchez de que suba su gasto en defensa al menos hasta el 3,5 %. De nada sirvió que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacara el «apoyo habilitador clave» de España aunque no forme parte de la campaña militar y alabara su compromiso con la Alianza. «En logística, por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía lleva diez años defendiendo el país y los intereses clave de Estados Unidos allí», señaló. Rutte

No es la primera vez que Trump amenaza a España con castigos económicos, a pesar de que la política comercial de los países miembros de la Unión Europea es gestionada desde Bruselas.

Sánchez comparece hoy

España mantenía a finales del 2025 un déficit comercial del 34 % con Estados Unidos, unos 13.500 millones de euros. Exporta 16.800 millones, de los cuales 2.000 millones son de Galicia. Según el analista del New York Times Jason Horowitz, España está más protegida que otros países europeos frente a las represalias estadounidenses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy en la Moncloa. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que España «es un miembro clave de la OTAN» y «un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EE. UU.» con quien mantiene «una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa». «Si la Administración norteamericana quiere revisarla, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE. UU.», insisten en Moncloa. El Gobierno asegura que España «cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro».

Feijoo: «el que falla es usted»

Antes de escuchar a Trump, Albares había afirmado que la posición del Gobierno refleja «el sentimiento abrumadoramente mayoritario» de los españoles y buena parte de la comunidad internacional, y que cuando reconoció el Estado palestino «éramos los primeros y liderábamos a una mayoría que vino después».

Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó en X, dirigiéndose a Sánchez, que «si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted», y que España es «mucho más que su mal Gobierno». Por su parte, los socios del PSOE en el Ejecutivo consideran que el impacto económico del ataque a Irán hace necesaria una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministros básicos. El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, apremió al PSOE a «ponerse las pilas» y aprobar un nuevo decreto, tras el rechazo al llamado escudo social por el voto en contra del PP, Vox y Junts.