Zapatero llega a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

José Luis Rodríguez Zapatero y Delcy Rodríguez en Bolivia, en el 2024 Juan Carlos Torrejón | EFE

José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Caracas donde está previsto que mantenga un encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El viaje del expresidente del Gobierno, que en la última década ha desempeñado