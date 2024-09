El PNV apoyará la iniciativa del PP para reconocer a Edmundo González como presidente «legítimo» de Venezuela

Aitor Esteban, durante la rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces del Congreso Gustavo Valiente | EUROPA PRESS

El PNV apoyará esta tarde en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley presentada por el Partido Popular para que la Cámara inste al Gobierno a reconocer al opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde este fin de semana, como «legítimo» presidente «electo» de Venezuela. La decisión, comunicada en rueda de prensa por el portavoz nacionalista Aitor Esteban, propiciará, en principio, una derrota parlamentaria del bloque que sostiene a Pedro Sánchez. Así, la previsión es que esta iniciativa, que se debate este martes pero se votará el miércoles, sea aprobada con los votos de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, que reúnen a un total de 177 diputados.

Estaban explicó la postura de los nacionalistas: «La oposición democrática venezolana quiere ese reconocimiento y el PNV siempre va a estar frente a Nicolás Maduro, sin ceder ni un centímetro».

Al PNV no le convencieron las explicaciones urgentes que este martes, de madrugada en España, ofreció Pedro Sánchez desde China. El presidente del Gobierno rebatió las críticas de los populares, que admiten la necesidad de preservar la integridad de González pero sostienen que el modo en que se ha producido su marcha «no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a Maduro», en palabras del eurodiputado Esteban González Pons. «Cualquier lectura política es inapropiada, es una cuestión de humanidad», ha circunscrito el presidente del Gobierno en una charla informal con periodistas en su estancia en Pekín.

Desde que el domingo la concesión del asilo político a González, a petición de él tras refugiarse un mes en la embajada de Países Bajos en Caracas y la semana pasada en la española, haya copado el inicio del curso político, el Ejecutivo de Sánchez se ha afanado en negar por boca del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que haya mediado ninguna negociación con el régimen venezolano más allá de las cuestiones técnicas asociadas al despliegue para su salida de un avión de las Fuerzas Aéreas españolas; una autorización de vuelo en la que los populares ven una de las evidencias de que los contactos diplomáticos fraguaron el exilio de González con «los oficios corruptos», además, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mientras el Ejecutivo de Maduro se jacta del diálogo «profundo» que Albares desmiente.

Las palabras de esta martes de Sánchez inciden en la insistencia del Gobierno en que la concesión de la cobertura al perseguido candidato venezolano ha sido exclusivamente para protegerle y que eso no supone ninguna legitimación de la victoria electoral que se atribuye Maduro en contra del criterio de buena parte de la comunidad internacional, que ve fraude en el recuento de las presidenciales celebradas el 28 de julio.

Ya el domingo, Albares anticipó que la voluntad tanto de Sánchez como de él mismo era reunirse con González a la vuelta del viaje a China, una posibilidad que apuntaba a este mismo jueves. El presidente no ha concretado la fecha de la reunión, pero sí ha confirmado en Pekín que esta tendrá lugar aunque está por determinar si será en la Moncloa. Para entonces, el jefe del Ejecutivo español ya conocerá el resultado del pleno en el Congreso que comienza a las 15.00 horas de hoy y en el que el PP tratará de sacar adelante una proposición no de ley, no vinculante para el Consejo de Ministros, para reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela.