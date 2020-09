La derecha mantiene el control del Senado francés

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Beatriz Juez

París / Colpisa 28/09/2020 10:26 h

Francia renovó el domingo la mitad de los escaños del Senado, donde se espera que la Cámara siga controlada por la derecha y que los ecologistas logren crear un grupo parlamentario, a la espera de conocer los resultados definitivos. «La mayoría senatorial de derecha y de centro ha quedado respaldada», escribió en Twitter el presidente del Senado, Gérard Larcher, poco después de que empezaran a salir los primeros datos electorales.

Los senadores franceses son elegidos mediante sufragio universal indirecto para un período de seis años. Cada tres años, se renueva la mitad del hemiciclo. Hoy estaban en juego 172 de los 348 escaños del Senado. Los franceses no estaban llamados a las urnas el domingo. Los senadores han sido elegidos por un cuerpo electoral de 87.000 «grandes electores». Este cuerpo electoral está formado por diputados, concejales provinciales y regionales y delegados de los ayuntamientos. Estos últimos son los más numerosos, ya que constituyen el 95% de los compromisarios.

La derecha conservaría el control del hemiciclo gracias a una alianza del partido de Los Republicanos y la Unión Centrista. El Partido Socialista se mantendría como segunda fuerza en el Senado. Se espera que la República en Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron, sufra un nuevo revés electoral. Los malos resultados de La República en Marcha en las elecciones municipales del pasado junio no han permitido al partido aumentar su presencia entre los 87.000 grandes electores, que son los que votaban en estos comicios. El partido de Macron, una fuerza personalista y con poco arraigo local, mantendría, sin embargo, su grupo propio. Trece de sus escaños no estaban en juego en estas elecciones al Senado, por lo que no corría peligro de perder el grupo parlamentario.

La gran incógnita de estos comicios era si el partido Europa Ecología Los Verdes (EELV) lograría o no formar grupo parlamentario, aupado por su éxito en las elecciones municipales de junio. La senadora ecologista Esther Benbassa anunció que «habrá un grupo verde en el Senado», lo que, según ella, es «una excelente noticia para la ecología». Para poder formar un grupo propio es necesario tener un mínimo de 10 escaños. Antes de la renovación de sus miembros, el Senado tenía siete grupos parlamentarios. En el Senado saliente, Los Republicanos tenían 144 escaños; los socialistas, 71 escaños; y la Unión Centrista, 51 escaños. El partido de Macron tenía 23 escaños.

Desde el inicio de la V República, en 1958, el Senado francés ha estado controlado por la derecha, excepto entre el 2011 y el 2014 en que las fuerzas de la izquierda tuvieron ventaja. El Senado francés, la Cámara alta del Parlamento, es el encargado de votar las leyes junto a la Asamblea Nacional. Además, es la Cámara de representación de las entidades territoriales (municipios, provincias y regiones) y de los franceses residentes en el extranjero.