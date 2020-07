Una sobrina de Donald Trump lo describe en un libro como un trastornado

0

08/07/2020 19:21 h

El polémico libro escrito por Mary L. Trump, sobrina del presidente de EE.UU., sobre el mandatario y su familia lo describe como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como un «modo de vida» tras haber quedado traumatizado por su padre, que le impidió «desarrollar y experimentar todo el espectro de emociones humanas».

Así lo revelan los adelantos de la obra, que sale a la venta el 14 de julio, que han publicado el New York Times y el Washington Post.

Estos avances del libro dan detalles de las décadas de «disfunción familiar» de los Trump que, según la autora, han dado forma al actual líder de EE.UU. quien, según la editorial Simon & Schuster, «ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo».

El Times destaca que Mary L. Trump, psicóloga clínica, no tiene ninguna duda de que el mandatario es un narcisista, ya que cumple con nueve criterios clínicos que apuntan a este tipo de trastorno mental. Y aun así, señala, ese diagnóstico tampoco refleja la totalidad de los problemas psicológicos de Trump.

Patologías mentales

«El hecho es que las patologías de Donald son tan complejas y sus comportamientos muchas veces son tan inexplicables que llegar a un diagnóstico preciso y completo requeriría de una larga serie de pruebas psicológicas y neurofísicas que nunca se sentará a hacer», explica Mary L. Trump en Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) .

Además, asegura que el magnate reconvertido en político ha estado tan recluido la mayor parte de su vida adulta, gracias a la fortuna de su padre, que «no hay forma de saber si prosperaría, o incluso sobreviviría, él solo en el mundo real».

El texto se adentra asimismo en varios detalles de la vida del presidente estadounidense, como el hecho de que Trump hizo que otra persona realizara por él sus pruebas de acceso a la universidad, que recibieron una puntuación tan alta que le llevaron a ser admitido en la prestigiosa escuela de negocios de Wharton.

La autora revela, por otra parte, que la propia hermana del mandatario, Maryanne Trump Barry, le describió como un «payaso» cuando anunció su candidatura a la presidencia, y se mostró sorprendida por el apoyo recibido por los cristianos evangelistas en EE.UU., ya que el magnate «no tiene principios. ¡Ninguno!».

«La única vez que Donald fue a la iglesia fue cuando estaban ahí las cámaras», dijo la hermana de Trump a la autora del libro durante una comida en el 2015.

Mary Trump también recuerda la muerte de su padre, Fred Trump, en 1981, y subraya que los Trump enviaron a Fred júnior solo al hospital la noche que murió. Nadie lo acompañó. Esa misma noche, arguye la psicóloga, Donald Trump se fue al cine.