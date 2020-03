Netanyahu y Gantz discuten formar un Gobierno de emergencia ante la crisis del coronavirus

0

13/03/2020 20:59 h

El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, y el líder opositor, Benny Gantz, están «dispuestos» a discutir la posibilidad de conformar un Gobierno de unidad nacional en Israel ante la crisis desatada por el coronavirus. El líder de la coalición centrista Azul y Blanco no desdeñó el llamamiento de Netanyahu a «dejar de lado la política nacional» para formar un «gobierno de emergencia».

Israel está sumido en un bloqueo político que le ha llevado a la celebración de tres elecciones en menos de un año, las últimas a principios de marzo, que se saldaron con ambos candidatos a poca distancia de lograr la mayoría absoluta en la Knéset, el Parlamento israelí, un nuevo punto muerto. El presidente israelí, Reuvén Rivlin, que el domingo tendrá consultas con los partidos para decidir a quién encarga la formación de Gobierno, dio el visto bueno a la iniciativa.

Netanyahu y Gantz mantuvieron la noche del jueves una conversación telefónica en la que se expresaron a favor de una coalición «dadas las circunstancias», según informa el diario The Times of Israel, aunque no está claro si hay consenso sobre una eventual inclusión de la Lista Unida árabe-israelí en la coalición.

Gantz ha convocado a los principales miembros del partido para decidir si debe aceptar o no la propuesta de Netanyahu. «Dadas las circunstancias, estamos dispuestos a discutir la posibilidad de establecer un amplio gobierno nacional de emergencia» que incluya a todas las facciones, declaró Gantz en Twitter.

El Likud de Netanyahu fue el partido más votado, pero sin mayoría junto a sus socios para formar Ejecutivo. Gantz sacó tres escaños menos. Antes de la crisis, el opositor negociaba la formación de un Ejecutivo en minoría con el partido ultraderechista Israel Nuestro Hogar, de Avigdor Lieberman, y el apoyo externo de la Lista Unida árabe, algo inédito en la historia de Israel y que desbancaría del poder al primer ministro conservador que afronta varios juicios por corrupción. El próximo día 17, Netanyahu se sentará en el banquillo por acusaciones en tres casos distintos.