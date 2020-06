Óscar García: «El Celta ha hecho un gran partido»

0

27/06/2020

Como a todos los celtistas, el empate ante el Barça le dejó a Óscar García sensaciones contradictorias en el paladar. Por momentos el punto le sabía a gloria, teniendo en cuenta que el Barça se había adelantado dos veces en el marcador, pero al final le quedó el regusto amargo de la ocasión que se le escapó a Nolito y que hubiese amarrado la victoria en Balaídos. «Hubiera sido media salvación», comentó.

En cualquier caso, acabó muy satisfecho: «Creo que el Celta ha hecho un gran partido, sobre todo en la segunda parte, cuando hemos tenido el balón en las zonas en que queríamos tenerlo. Hemos cerrado muy bien por dentro los pasillos interiores. Sabemos que el Barça, con Messi, con Luis Suárez, hoy ha estado Riqui Puig, las llegadas de Arturo Vidal... Es un equipo muy peligroso que abre a banda para acabar dentro. Hemos intentando acumular gente. Creo que en la primera parte ellos han sido superiores, pero en la segunda creo que nosotros hemos estado mejor». En el balón estuvo la gran diferencia: «Somos un equipo con nivel técnico para haber hecho mucho mas daño al Barça con balón y en la segunda hemos estado mucho mejor».

Óscar García explicó los criterios que le habían llevado a apostar por un once inicial con muchos cambios respecto al choque ante la Real Sociedad: «Había jugadores que estaban tocados. No queríamos correr un riesgo exagerado, obligándoles a sumar noventa minutos más ante un equipo que sabemos que te exige mucho físicamente. Los dos que estaban casi peor eran Rafa y Murillo. Hablé con ellos, hablé de que tendrían minutos en la segunda parte. Ellos me reconocieron que estaban un poco cansados. Y así ha sido».

La apuesta por Jacobo

También explicó la sorpresa de la elección para el lateral izquierdo, habida cuenta de las ausencias de Lucas Olaza y Juncá: «Hacía ya varios partidos que Jacobo estaba calentando, que queríamos sacarlo, y creímos oportuno hacerlo. Normalmente juega más de extremo. Queríamos tener más profundidad allí, coger la espalda de Semedo cuando subiera, pero en la primera parte hemos estado menos atrevidos con balón de lo que me hubiera gustado. En la segunda hemos estado muy bien con balón y de aquí que hayamos podido hasta ganar».

El entrenador céltico tuvo palabras de elogio para Iago Aspas, autor de un gol que lleva la firma de un genio por la trayectoria que imprimió al balón: «No lo voy a descubrir ahora. Es un jugador muy importante para nosotros. En este tipo de partidos tiene una motivación especial. Me alegro mucho por él porque ha habido momentos un poco más complicados para él. Estamos encantados de tenerlo».

En la jugada del primer gol encajado, atribuye la mayor parte del mérito a Messi: «Habíamos preparado una falta defensiva de una manera, pero ha habido un despiste. Sabíamos que Messi, muchas veces, es jugador entrenador en el campo. Está analizándolo todo. Nos ha castigado con esa jugada».