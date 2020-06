Mazan, primer lesionado del Tenerife tras el regreso a entrenamientos

0

La Voz de Galicia Efe

Vigo 02/06/2020 20:29 h

El CD Tenerife ha informado este martes de que el lateral izquierdo eslovaco Robert Mazan, cedido por el Celta, sufre una rotura muscular en el cuádriceps, por lo que es el primer futbolista de la plantilla blanquiazul que cae lesionado después del regreso a los entrenamientos hace tres semanas.

El zaguero sufre una rotura fibrilar del recto anterior del cuádriceps del muslo izquierdo. A través del parte médico no se ha informado del alcance de la lesión ni el período previsto de recuperación.

Mazan no ha entrado en los planes de Rubén Baraja y no juega un partido desde el 17 de diciembre, en Copa del Rey. De hecho, en el mercado de invierno estuvo a punto de cambiar de destino y firmar por el Nimes, pero la operación no cuajó.