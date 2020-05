El Chelo Díaz recuerda el sueño cumplido que fue jugar en España con el Celta

View this post on Instagram

#HistoriasDeFútbol #HistoriasDeVida #QuedateEnCasa . . Principio de 2016. Tenía prácticamente todo cerrado para pasar al Celta. Último entrenamiento en Hamburgo. Casi una formalidad. Una formalidad con problemas: el corte de un tendón del aductor 🤕. Me anunciaron que iba a estar tres meses parado. No lo podía creer. ¿Tanta mala suerte podía tener 🤦🏻‍♂️? . El Toto Berizzo me quería sí o sí. Me ofrecieron ir y volver en el día a Madrid para que me evaluara el médico del club. Ni lo dudé 🛩️. Me revisó y dio el visto bueno: aseguró que me iba a recuperar antes de lo previsto 🤞🏻. No había terminado de volver a mi casa en Alemania que me llamaron para avisarme que me quedara tranquilo, que iban a hacer todo lo posible para adquirir mi pase. Enorme alivio. . Seis semanas transcurrieron desde que me lesioné hasta que pude debutar. Lo recuerdo bien 😃👈🏻: 4 de febrero de 2016. Jugábamos contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán por la Copa del Rey. Me tocó entrar a poco del final por Daniel Wass. Lo hice bien pero perdimos 4 a 0. Tuve revancha tres días después, ante el mismo rival pero en casa y por la liga. Pisé el campo en el segundo tiempo. Le puse un buen pase a Wass, Wass habilitó a Claudio Beauvue y logramos empatar 👏🏻. Si no me falla la memoria, merecimos el triunfo ampliamente. . Así arrancó mi etapa en España. Otro de los sueños que cumplí gracias al fútbol ⚽🙌🏻.