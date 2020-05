Juanfran: «Fichar por el Celta fue la mejor decisión de mi carrera»

0

La Voz de Galicia

Vigo 13/05/2020

El excéltico Juanfran repasó su carrera en un directo de Instagram en el que recordó las circunstancias de su fichaje por el Celta. Considera que cambiar el Valencia por el equipo vigués, que ya le había pretendido previamente, fue «la decisión más acertada» de toda su carrera profesional, valoró.

Fue en 1997, con 20 años, cuando el Celta se interesó por primera vez por hacerse con sus servicios. Pero también lo hizo el Valencia y se decantó por el club che, al que llegó desde el Levante. «Me daba miedo irme fuera, no me hacía ni la cama -bromeó-. Y por eso elegí el Valencia», indicó sobre esa primera decisión.

Sin embargo, y aunque en Valencia tuvo protagonismo, no sentía que confiaran en él. «Aunque estaba jugando, un profesional sabe cuándo confían en él. Cada seis meses me traían un jugador de mi puesto y había indicios de que tarde o temprano no iban contar conmigo», recuerda. Por eso cuando el Celta volvió a llamar a su puerta en 1999, la respuesta del defensa fue ya afirmativa.

Juanfran recuerda que ya no tuvo dudas de dar el paso. «Viene el Celta por segunda vez y no me lo pienso. Fue la decisión más acertada de toda mi carrera profesional», dice con la perspectiva del tiempo. De Vigo casi todo son buenos recuerdos: «Me encontré una ciudad espectacular que me acogió de una manera increíble y aún hoy en día me quieren una barbaridad», indica. Su mujer es viguesa y regresa con frecuencia en los períodos vacacionales.

En lo profesional también rememoró grandes momentos. «Todos los años fuimos a UEFA y uno a Champions, que no se había metido el club nunca. Viví cosas maravillosas y me quedo con el trato de la afición», señala. Pero aun quedándose con lo bueno, no se olvida del «maldito descenso» del 2004 y de la «tristeza» que le supuso aquel desenlace tras varias temporadas de éxitos. «Te quedas con lo bueno, pero tampoco se te olvida lo otro», sentenció.

Preguntado por si le queda la espina de no haber jugado en algún club al que le hubiera gustado ir, lo tiene claro: «He estado en los clubes que han querido contar con mis servicios y a los que yo he querido ir. Me considero un privilegiado y un atrevido con mis decisiones», confesó. De su carrera comentó también que marcó pocos goles, pero importantes, caso del primero del Celta en Champions.

Además, a la hora de abordar la actualidad del fútbol, mostró sus dudas sobre que «a los futbolistas se les hagan cuatro o seis test semanales y a gente que está en primera línea de la lucha contra la enfermedad no se le hagan».