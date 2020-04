Recomendaciones celestes por el Día del Libro

View this post on Instagram

¡Feliz Sant Jordi! 📚 Nunca dejéis de disfrutar de los libros. Yo os dejo este en el que colaboré hace unos años. Comentadme vuestro favorito y a quién se lo regalaríais. #SantJordi #Díadellibro Feliç Sant Jordi! 📚 Mai deixeu de gaudir dels llibres. Us deixo aquest en el que vaig col·laborar fa uns anys. Comenteu el vostre preferit i a qui li donaries. #SantJordi #diadelllibre