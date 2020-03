A falta de Celta-Villarreal, reedición tuitera del del 2019

0

Vigo 15/03/2020 10:08 h

En la noche de ayer, el Celta debería haber recibido al Villarreal en Balaídos, partido suspendido por la situación de emergencia sanitaria que vive España debido al coronavirus. Ante esta situación, varios equipos tomaron iniciativas para tratar de entretener a sus seguidores ante la recomendación de no abandonar las viviendas, y la entidad viguesa no fue una excepción. Su apuesta fue revivir la última visita de los castellonenses a Balaídos, que no fue un partido cualquiera, sino el de la reaparición de Aspas con dos goles para remontar e iniciar A Nosa Reconquista. También fue el debut de Lucas Olaza con el equipo.

Non xogaremos o Celta-Villarreal pero, recordades o que vivemos xuntos hai un ano? 😊 Con todo en contra, amosamos unión e afouteza para lograr o imposible.



Recuperemos ese espírito para superar este partido! 💪 Demostremos que #IstoTaménÉAfouteza!#QuedaNaCasa #QuédateEnCasa pic.twitter.com/ZBhJxzo1sX — RC Celta (@RCCelta) March 14, 2020

A la llamada hora mágica del Celta, las 19.23, comenzó el hilo con el que el community manager del Celta deleitó a una afición que aplaudió la idea. Comenzó recordando el espectacular recibimiento que el celtismo había brindado a los suyos aquel 30 de marzo, y tampoco faltaron las alineaciones ni los goles del Villarreal que suponían que los locales en Balaídos se vieran con un 0-2 abajo al descanso. «¡Pero el celtismo no baja los brazos ni un segundo!», comentaba sobre el primer gol. «¡Todo parece perdido! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Luchar, eso hacemos!», agregaba tras el segundo.

También recordaba un tuit que desquició en su día a algunos aficionados, aquel en el que con desventaja de dos goles, el community manager del Celta instaba a creer en una remontada que parecía imposible, pero que sí que se produjo. «¡Y algunos me dijisteis DE TODO! Cara con lágrimas de alegría. Normal. No sabíais lo que estaba a punto de pasar», comentaba ayer acompañando la frase de una bola de cristal.

Por cierto... Este fue el momento en el que escribí uno de mis tuits favoritos. ¡Y algunos me dijisteis DE TODO! 😂 Normal. 🔮 No sabíais lo que estaba a punto de pasar. #IstoTaménÉAfouteza #QuedaNaCasa #QuédateEnCasa https://t.co/MCVSEs398X — RC Celta (@RCCelta) March 14, 2020

No faltó la publicidad a uno de los patrocinadores del club al comentar que en el momento del descanso se iba a por unas cervezas. Y al tuit del inicio de la segunda parte respondía Denis Suárez desde su cuenta: «Padre Aspas que estás en el cielo... Sácanos de esta, por favor», escribía cómplice.

Padre Aspas que estás en el cielo... sácanos de esta porfavor🙏 — Denis Suarez (@DenisSuarez6) March 14, 2020

Y luego llegó la emocionante segunda parte, reviviendo los dos goles de Iago Aspas, uno de falta directa y otro de penalti, así como el de Maxi Gómez -al que aproovechó el CM para mandarle el cariño del celtismo ahora que está lesionado- y los emocionantes momentos que se vivieron en Balaídos, todo ello acompañado de imágenes de ese día. En el momento del 1-2, se planteaba una encuesta sobre si en ese momento creían ya que la remontada podía ser posible; entre las respuestas, la de Fran Beltrán, que aquel día había sido descartado por Escribá por primera vez:

Y como colofón final, la conclusión del encuentro, las palabras de Iago Aspas nada más finalizar y la celebración de Balaídos. «Y hasta aquí el recuerdo. Esperamos haberos ayudado un poquito a salir de la monotonía de estos días. A pesar de las limitaciones, trabajaremos para ofreceros contenidos interesantes la próxima semana y así hacer más llevadera esta situación. ¡Cuidaros!», terminaba el hilo. Fueron muchos los aficionados que agradecieron la idea.

¡FINAAAAAAAAAL! ¡Cómo sufrimos y cómo lloramos, pero también cómo disfrutamos! 💙💪 No sabemos qué pasará, pero si se reanuda el campeonato ESTE es el camino. Unión y entrega hasta el minuto final, algo que también necesitamos para superar estos días.https://t.co/WbRDMEeq5M — RC Celta (@RCCelta) March 14, 2020

Fantástico el cm de mi @RCCelta entreteniéndonos con ese partido histórico 😍 — ZØ Perry⚡️ Código: PerryMaster (@Perry_McQueen) March 14, 2020

Joder, que cabrón el CM del @RCCelta . No tengo ni puñetera idea quién se encuentra detrás de esa cuenta pero cómo lo quiero. Se me han saltado las lágrimas leyendo la narración de aquel fabuloso y duro día. Gracias, muchas gracias. https://t.co/w7TtKI0Df8 — RCCV4EVER (@javicalavera7) March 14, 2020

¿Sabes que te quiero verdad CM? 😂 — Raul celtarra GC (@RaulCeltarraGZ) March 14, 2020