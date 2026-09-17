El cámping de Cabío se vaciará para reparcelar el recinto y poder reabrir: «Hay caravanas sin ITV que no se pueden mover»
RIBERIA / LA VOZ
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La gerencia proyecta una remodelación integral de las instalaciones, que incumplían la normativa autonómica18 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras el desalojo y precintado del cámping Ría de Arosa I de Cabío por orden de Turismo de Galicia, ejecutado el miércoles por la Policía Autonómica en A Pobra, la situación ha entrado en una