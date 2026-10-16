La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, anuncia su dimisión tras la polémica por los 30 pisos de su pareja

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, junto a su pareja, Sergi Vélez, en el desfile del 12 de Octubre este año Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La portavoz del PSOE Montse Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lérida, ha anunciado este viernes que ha decidido dar «un paso atrás» tras la polémica suscitada por los negocios inmobiliarios de su pareja, tras conocerse que es propietario de al menos 30 inmuebles en los que, además, se han realizado desahucios. «Con la conciencia tranquila» y «la cabeza alta», la socialista comunicó su decisión con una publicación en su perfil de X. Un escrito en el que asegura que se hace a un lado «convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo» al que ha dedicado su «esfuerzo, compromiso y mejores energías».

Prosigue el texto llamando a la responsabilidad en «un momento decisivo» y a levantar un muro frente a la ultraderecha. Una tendencia cada vez más instaurada que, según sostiene, «pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que ha costado años construir». En ese sentido, asevera que su compromiso está «por encima de cualquier consideración personal».

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Un gran tenedor

El jueves trascendió que la pareja de Mínguez, Sergi Vélez Viola, es un empresario que controla una cartera de pisos por valor de varios millones de euros, con inversiones superiores a los 6,2 millones, según el último balance presentado.

Vélez Viola sería así un gran tenedor, categoría contra la que se dirigen las políticas de vivienda del PSOE. Pero, además, la empresa del marido de Mínguez habría desahuciado a inquilinos, según adelantó el periódico Artículo 14.

La empresa que controla Sergi Vélez es Nest Capital, firma mercantil con 8,4 millones de euros en activos y dedicada «a la compra, venta, explotación y arrendamiento no financiero de todo tipo de inmuebles; la construcción completa, rehabilitación, reforma, restauración y mantenimiento de todo tipo de edificaciones; la intermediación en la transmisión de todo tipo de inmuebles; y la mediación en la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria».

Pese a la polémica, Sánchez había expresado su respaldo a la portavoz y el PSC la había propuesto como candidata por Lérida para las elecciones generales.

«Quiero agradecer profundamente la confianza, el apoyo y el afecto recibidos durante todo este tiempo», concluye Mínguez en su comunicado.