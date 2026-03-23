Vota y opina: ¿Has tenido problemas para volar desde Galicia?

Área de salidas del Aeropuerto de Lavacolla, en una imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

Los tres aeropuertos gallegos siguen inmersos en una crisis aeroportuaria. Son cada vez menos las conexiones que hay desde el territorio. A la pérdida de 13 rutas el verano pasado, se han sumado a lo largo del último año la cancelación de otra veintena de ellas a las puertas de un nuevo Xacobeo. Lavacolla es la terminal más castigada por los recortes, afectada sobre todo por el conflicto entre Aena y Ryanair. La aerolínea irlandesa solo deja ocho destinos en la capital gallega. Y Air Nostrum tampoco ha renovado sus líneas con Gran Canaria y Tenerife.

Mientras, en Alvedro se pierde la ruta con Londres-Gatwick de Vueling y las que unen a A Coruña con Málaga y Valencia que operaban con Volotea. Peinador es el que seguirá con la oferta más raquítica. No tendrá ninguna ruta internacional y Air Nostrum también ha dejado a Vigo sin sus conexiones con Valencia, Gran Canaria y Lanzarote.

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