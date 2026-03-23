Vota y opina: ¿Has tenido problemas para volar desde Galicia?
GALICIA
Oporto sigue ganando la partida a los aeropuertos gallegos, que perderán otras 20 rutas este verano. Ante esta situación, queremos saber si has tenido complicaciones para viajar en avión desde la comunidad, o si directamente no has podido23 mar 2026 . Actualizado a las 12:34 h.
Los tres aeropuertos gallegos siguen inmersos en una crisis aeroportuaria. Son cada vez menos las conexiones que hay desde el territorio. A la pérdida de 13 rutas el verano pasado, se han sumado a lo largo del último año la cancelación de otra veintena de ellas a las puertas de un nuevo Xacobeo. Lavacolla es la terminal más castigada por los recortes, afectada sobre todo por el conflicto entre Aena y Ryanair. La aerolínea irlandesa solo deja ocho destinos en la capital gallega. Y Air Nostrum tampoco ha renovado sus líneas con Gran Canaria y Tenerife.
Mientras, en Alvedro se pierde la ruta con Londres-Gatwick de Vueling y las que unen a A Coruña con Málaga y Valencia que operaban con Volotea. Peinador es el que seguirá con la oferta más raquítica. No tendrá ninguna ruta internacional y Air Nostrum también ha dejado a Vigo sin sus conexiones con Valencia, Gran Canaria y Lanzarote.
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