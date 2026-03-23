Pontón pide unanimidad al Parlamento gallego para evitar que haya que indemnizar a la familia Franco por Meirás

XOÁN REY | EFE

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este lunes que espera una declaración unánime del Parlamento gallego para evitar que la familia Franco sea indemnizada por el pazo de Meirás, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Supremo que ordena a los nietos del dictador devolver la propiedad. La líder nacionalista se expresaba así en vísperas de un pleno que negociará esta semana una declaración institucional presentada por el Bloque, cuyo texto trasladó la semana pasada al resto de los grupos parlamentarios. El PP ya ha dicho que su posición es contraria a tener que indemnizar los Franco, pero se ha mostrado en contra de respaldar un texto que induzca a incumplir una sentencia judicial, un fallo que reconoce el derecho de los herederos del dictador a ser compensados por los gastos abonados por la posesión de la propiedad durante más de 40 años.

Pontón ha hecho estas valoraciones después de reunirse esta mañana en O Hórreo con representantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. La declaración institucional presentada por los nacionalistas propone que el Parlamento reconozca el «logro colectivo» que supuso revertir la propiedad de este inmueble y eleve «unha voz unánime» en contra de «pagar un só euro» a la familia Franco, porque, ha denunciado Pontón, supondría «compensar a quen roubou e expoliou».

En esta declaración también se reclama la transferencia del pazo de Meirás a Galicia y su recuperación como lugar de memoria histórica y democrática. Pontón ha recordado que su grupo trasladó en tiempo y forma esta declaración al resto de formaciones, que todavía no le han contestado, y ha mostrado su deseo de que a lo largo del pleno que arranca este martes le confirmen su respaldo.

«Eu agardo que a unanimidade do 2017» -ha dicho, en alusión a cuando se aprobó solicitar la recuperación de Meirás sin que supusiese coste alguno para la Administración- «non a rompa agora ningún dos grupos, e en concreto o PP, que é experto en romper unanimidades», advirtió la portavoz parlamentaria del Bloque. El Bloque también ha apostado por impulsar una investigación a fondo sobre el expolio llevado a cabo por la familia del dictador y que va más allá de Meirás.