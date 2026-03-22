El BNG ve la nueva ley de administración local insuficiente y centralizadora

El diputado del BNG, Óscar Insua, en el Parlamento. BNG

El BNG considera que la nueva ley de administración local, impulsada por la Xunta, es «insuficiente e decepcionante», y critica que se ajusta «de forma estrita o mandato centralizador do Estado» que intenta homogeneizar la estructura territorial y las competencias municipales.

El portavoz de Administración local del Bloque, Óscar Insua, denuncia que el texto pretende «eliminar» estructuras propias de Galicia reconocidas en su Estatuto, como las comarcas y las parroquias. También critica que potencia las diputaciones provinciales, aunque carecen de un sistema de elección directo. Finalmente, lamentó que Alfonso Rueda «antepón os intereses do centralismo uniformador aos dos concellos»

Ingresos del Estado

Por su parte, el PPdeG, a través de su grupo en la Federación Galega de Municipios e Provincias, exigió al Gobierno que dé libertad a los concellos para administrar los ingresos que reciben del Estado y de la liquidación del 2024, ya que se prevé que suban en el próximo ejercicio.