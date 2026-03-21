El BNG tendrá candidatos en las ciudades antes del 25 de julio y plantea un «escudo social» por los efectos de la guerra de Irán

Ana Pontón, durante su intervención ante el consello nacional del BNG. XOÁN REY | EFE

El BNG designará a sus candidatos en las siete grandes ciudades y en los concellos donde gobierna antes del 25 de julio. Ese fue el principal hito anunciado por su portavoz, Ana Pontón, en el consello nacional celebrado este sábado en Santiago.

Pontón añadió que la preparación de las municipales, previstas en mayo del 2027, incluirá a corto plazo un encuentro en las grandes ciudades, otro de gobiernos y cogobiernos locales y un gran encuentro municipal multitudinario como «pistoletazo de saída» a los comicios.

La portavoz nacional puso como meta electoral que el partido siga creciendo tanto en alcaldías como en representación, y consideró que están avalados por un «modelo de calidade que transforma en positivo e mellora a vida das persoas».

Pontón se refirió a la guerra de Irán. Citó al intelectual marxista italiano Antonio Gramsci: «Cando o vello mundo non acaba de nacer e o vello acaba de morrer é cando aparecen os monstros», y añadió que los monstruos «actúan con total impunidade e queren impoñer a lei da selva, tal e como fan Israel e EE.?UU., que, despois de cometer e permitir un xenocidio en Gaza, bombardean Irán».

La portavoz del Bloque acusó al PP de justificar esa guerra y estar «sempre no lado equivocado da Historia: hai vinte anos, coa foto criminal dos Azores, hoxe do lado dun imperialista criminal como Trump e dun xenocida como Netanyahu».

Ayudas a sectores afectados

Señaló entre las consecuencia de la guerra la subida de precios «insoportable para as familias» y se preguntó «que fai Rueda?». Para abordar esa situación, anunció que el BNG llevará al Parlamento la propuesta de un «escudo social galego» con ayudas directas para el transporte y el sector primario, un bono de transporte público de uso ilimitado por 30 euros al mes, duplicar el complemento a las pensiones no contributivas, levantar los peajes autonómicos y un fondo de apoyo para los concellos.