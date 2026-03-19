Sanidade volverá a reunirse con los médicos para buscar el fin de la huelga

Imagen de este jueves de médicos encerrados en el centro de salud Olimpia de Vigo. O'MEGA | EUROPAPRESS

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dijo en las últimas horas que la Xunta volverá a convocar próximamente a los sindicatos O'Mega y CIG para intentar llegar a un acuerdo y resolver a la mayor brevedad posible las huelgas de médicos que afectan a la atención primaria y que se suman a los paros en la atención especializada. Gómez Caamaño señaló que su departamento ha trabajado muchísimo desde el mes de noviembre con cinco fuerzas sindicales y hay muchas cuestiones que se están solicitando pero que ya están resueltas. Se trata de poner a todo el mundo de acuerdo, que todos se unan para conseguir esta reforma de la atención primaria, que la consellería considera prioritaria, explicó el conselleiro. En relación al sindicato O'Mega, el conselleiro le ha pedido sus representantes que ya que desde Sanidade se han comprometido a esa reunión, hagan un gesto de buena voluntad y abandonen el encierro en el centro Olimpia-Valencia de Vigo.

«Apoyo y admiración»

Mientras, la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria expresó su «apoyo y admiración» a los médicos de atención primaria que están participando de forma activa en la huelga. «Nos llena de orgullo comprobar que después de tantos años de lucha por la dignidad de la atención primaria, veamos el relevo en las nuevas generaciones de médicos de familia», destaca este colectivo, que ve en estas acciones un recuerdo de «las reclamaciones, manifestaciones y huelgas pasadas protagonizadas, desde la creación de la especialidad, por los primeros médicos de familia». Y añaden: «Ver el coraje de las compañeras cerradas en el centro de salud de Vigo merece todo nuestro apoyo y admiración».

El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía gallega que intervenga por «el peligro» que causa el paro

La asociación El Defensor del Paciente ha enviado un escrito a la Fiscalía Superior de Galicia para advertir «del peligro que supone para los pacientes» la huelga de médicos que se está desarrollando en los servicios de atención primaria de Galicia. La asociación pide la intervención de la Fiscalía ante el paro, «que ha supuesto la suspensión de casi 200.000 citas, pruebas y operaciones».

Dice el colectivo que «la situación es extremadamente grave y pone en peligro la salud y la vida de los pacientes, que requieren atención médica urgente cuando nos referimos a pruebas, que pueden dar como resultado una lesión importante y se han aplazado». La asociación reconoce que la huelga es un derecho legítimo, pero al mismo tiempo advierte que «no puede poner en riesgo la integridad de las personas». Por ese motivo, El Defensor del Paciente le pide a la Fiscalía de Galicia «que realice una investigación de oficio para determinar si la huelga de médicos no contraviene por su asiduidad el derecho a la asistencia sanitaria».