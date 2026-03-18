A Coruña y Pontevedra, únicas ciudades que cumplen con las zonas de bajas emisiones

La DGT y las ciudades analizarán el impacto de las zonas de bajas emisiones. CESAR QUIAN

El Consello de Contas, la institución de rango estatutario encargada de fiscalizar al sector público de la comunidad gallega, acaba de hacer público un informe en el que constata graves deficiencias en la implantación de las zonas de bajas emisiones en los principales concellos gallegos. El documento traza una radiografía muy crítica en relación al cumplimiento del marco aprobado por los ayuntamientos para la lucha contra el cambio climático y la transición energética y suspende a una gran mayoría de ayuntamientos en relación a los espacios en los que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según el informe de Contas, de las siete grandes ciudades gallegas, solo A Coruña y Pontevedra cumplen con el deber legal de establecer zonas de bajas emisiones. Mientras tanto, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago y Vigo arrastran retrasos significativos que cuestionan el compromiso real con la movilidad sostenible. Deficiencias que, tal y como refleja la institución fiscalizadora, comprometen la oportunidad de liderar la movilidad sostenible y ponen el riesgo la salud púbica y los objetivos climáticos europeos. Los demás ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de Galicia o no las tienen o el proyecto está en fase de tramitación.

«O Consello de Contas é moi crítico coa delimitación dalgunha proposta de zona de baixas emisións como por exemplo no caso de Santiago de Compostela ou Lugo, onde se alerta dos riscos de delimitacións dirixidas a un cumprimento meramente formal, sen ningunha vontade de cambio efectivo. Para garantir a consecución dos obxectivos principais -mellora da calidade do aire e mitigación das emisións de gases de efecto invernadoiro-, recoméndase revisar a delimitación proposta e avaliar a súa ampliación a zonas con maior intensidade de tráfico e cun alto impacto ambiental», advierte el informe hecho público este miércoles.

Contas alerta de la falta de diagnóstico previo en Lugo, Ourense, Ferrol y Santiago, donde no hay cuerdos institucionales ni planes de calidad del aire previos. A pesar de que A Coruña y Pontevedra figuran como las dos únicas ciudades que han establecido las zonas, la primera, según Contas, tiene un proyecto técnico deficiente y la segunda lo ha sustituido por el plan de movilidad urbana sostenible, con lo que incumpliría la normativa. En la mayoría de los concellos, la institución constata que «as estacións de calidade do aire rara vez están dentro das zonas de baixas emisións delimitadas, dificultando avaliacións reais do impacto», y advierte además de la necesidad de definir objetivos cuantificables y de efectuar un seguimiento de la ejecución.

El informe alerta sobre el enorme riesgo de incumplimiento de las ayudas del Ministerio de Transportes (PRTR), puesto que muchos concellos no avanzan en los plazos previstos. En este sentido, hace cuatro recomendaciones urgentes para reconducir la situación: la aceleración inmediata de las tramitaciones en los cinco grandes concellos rezagados; la adaptación de los planes de movilidad urbana sostenible y la elaboración de proyectos técnicos completos; la puesta en marcha de estaciones de medición en las zonas de bajas emisiones para evaluar el impacto real y, por último, la ampliación de los perímetros para evitar que se incurra en un cumplimiento formal que no tenga apenas efectos ambientales.