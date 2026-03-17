El PP invita al Bloque a recuperar la «cordura» para pactar la figura del adjunto a la valedora

PARLAMENTO DE GALICIA | EUROPAPRESS

La renovación completa de la institución del Valedor do Pobo, pendiente de terminarse con el nombramiento de la persona que acompañará a Dolores Fernández Galiño como número dos, va camino de enquistarse por las desavenencias entre el grupo mayoritario de la Cámara y el que lidera la oposición. El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, invitó este martes al Bloque a «recuperar a cordura» y «acordar» la propuesta para la persona que ocupará el puesto de vicevaledor, después de que los populares rechazasen la semana pasada la candidatura del profesor de Derecho Administrativo, Fernando de Abel Vilela, por sus vínculos con Adega, brazo ecologista del nacionalismo y látigo contra el proyecto de Altri, defendido por la Xunta y el PP.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia, Alberto Pazos ha asegurado que su formación va a «manter a man tendida» e «intentar convencer ao Bloque de que debe reflexionar».

«Se un persiste nas súas propuestas, o normal é que se atope exactamente co mesmo resultado que obtivo ate o momento», ha dicho. Alberto Pazos ha emplazado al Bloque a hacer «exactamente o mesmo» que se hizo con la valedora, María Dolores Fernández Galiño, y que, según ha argumentado el portavoz del PP, pasa por presentar una propuesta, negociarla y acordarla, en línea con la tradición parlamentaria de los últimos 40 años.

Los nacionalistas se mantienen firmes

También preguntada al respecto, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha insistido en que el Bloque sigue defendiendo su propuesta, ajustada a lo que marca la legislación «frente as mentiras que se verteron» en la Comisión de Peticións la pasada semana por parte del PP, según ha lamentado la diputada nacionalista. Fue en ese órgano parlamentario donde se votó la propuesta del Bloque, reunión a la acudió la diputada y secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, quien acusó a los nacionalistas de imponer a un candidato sin consensuarlo antes y sin que se ajuste al perfil institucional que, a su entender, exige el cargo. Frente a ello, Rodil ha defendido que se trata de una persona con una «traxectoria impecable» que puede contribuir al desarrollo y trabajo que debe hacer la Valedora do Pobo en defensa de los derechos de la ciudadanía gallega frente a los abusos que pueden cometer las administraciones públicas.