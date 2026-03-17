El conselleiro de Emprego denuncia que la homologación de títulos universitarios tarde entre tres y cinco años

José González con beneficiarios de las becas BEME que cursan un posgrado en la Universidade de Vigo

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha lamentado este martes el largo tiempo medio que se necesita para lograr la homologación de títulos universitarios de extranjeros. «Se queremos atraer talento, e falo como país, como España, non pode ser que a homologación de títulos universitarios estea de media entre tres e cinco anos», ha dicho durante un acto en Vigo.

González ha vuelto a urgir al Gobierno central que aplique una tramitación exprés a la hora de homologar títulos de instituciones no españolas, para lograr así atraer talento cualificado. Y ha recordado que la Xunta ha hecho esa demanda «en reiteradas ocasións», la última hace un par de semanas en una reunión de los rectores de las tres universidades gallegas y de los titulares autonómicos de Emprego y Educación con el secretario general de Universidades.

El conselleiro hizo estas declaraciones durante la recepción a un grupo de beneficiarios de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) 2025-2026 en la Universidade de Vigo. Precisamente, pidió un procedimiento rápido de homologación «cando menos para os bolseiros BEME», de modo que puedan tener reconocidos sus títulos antes de terminar los posgrados que están cursando en Galicia y que así puedan optar después a puestos acordes a su cualificación.

«Temos que ser capaces, como país, de axilizar as homologacións porque, se non, teremos o risco de que veña xente moi cualificada que acabe en infratraballos que non se corresponden coa súa cualificación», insistió.

El titular de Emprego recordó que el programa BEME permite que cada año lleguen a Galicia unos 250 jóvenes para hacer sus estudios de posgrado. Una iniciativa enmarcada en la estrategia de retorno de la Xunta ya que, aseguró, el 30 % de los participantes «queren quedar a traballar» en Galicia.

La edición de estas becas para el curso 2026-2027 tiene abierto el plazo de solicitud hasta el 30 de abril. La convocatoria está dirigida a jóvenes con titulación universitaria residentes fuera de Galicia desde hace más de dos años, personas que residieran en Galicia de forma continuada durante 5 años (con nacionalidad española antes de emigrar) o descendientes de gallegos con titulación superior, que con esta ayuda podrán cursar un máster en alguna de las tres universidades gallegas.